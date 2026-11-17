JawaPos.com - Propam Polda Riau bergerak cepat mengusut insiden kematian RF, 43, istri seorang terduga pelaku tindak pidana narkotika.

Sebanyak delapan anggota Polres Pelalawan, termasuk Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba), saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Riau, Selasa (17/11).

Pemeriksaan ini merupakan buntut dari viralnya video proses penegakan hukum yang berujung pada meninggalnya korban di Kabupaten Pelalawan, Sabtu (14/11) lalu.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Pol Harissandi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami seluruh tahapan penindakan yang dilakukan oleh personel di lapangan.

Langkah ini mencakup rangkaian proses penangkapan, penggeledahan, hingga saat korban mendadak mengalami kejang-kejang di dalam kendaraan.

"Ini dan sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap personel yang melakukan penangkapan maupun yang proses penyidikan yang ada di Satnarkoba Polres Pelalawan ini ya," ujar Harissandi dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Selasa (17/11).

Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk mengusut kasus ini secara tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Propam mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam mengumpulkan fakta-fakta di lapangan.

"Kami dari Propam akan melakukan investigasi secara transparan, objektif dan akuntabel. Apapun temuannya nanti terhadap seluruh anggota yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pelalawan, akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media," tegas Harissandi.

Kronologi Singkat Kejadian

Insiden tersebut bermula ketika petugas kepolisian menghentikan sebuah mobil minibus yang ditumpangi oleh korban bersama suami dan anaknya. Kendaraan tersebut dihentikan di Jalan Lintas Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

Di tengah situasi hujan deras, petugas langsung melakukan proses penggeledahan. Di tengah situasi itulah, korban secara tiba-tiba mengalami kejang-kejang hingga kehilangan kesadaran.

Melihat kondisi korban, petugas langsung membawanya ke Puskesmas Sei Kijang guna mendapatkan pertolongan medis darurat. Kendati demikian, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia.

Penolakan Autopsi oleh Keluarga

Pihak kepolisian sempat menawarkan tindakan autopsi guna mengetahui secara pasti penyebab kematian korban.

Namun, pihak keluarga menolak langkah medis tersebut dan telah menandatangani surat pernyataan resmi penolakan autopsi.

Kendati demikian, proses pemeriksaan terhadap delapan personel Polres Pelalawan tetap berlanjut.

Hasil dari investigasi Propam Polda Riau ini nantinya bakal menjadi dasar hukum untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pelanggaran prosedur dalam penindakan tersebut.