JawaPos.com - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan penipuan online. Kali ini penipuan dijalankan dengan modus segitiga melalui transaksi jual beli kendaraan di Marketplace Facebook.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang tersangka. Mereka berinisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34). Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan kerugian sebesar Rp 149 juta dalam transaksi pembelian mobil di Surabaya pada 3 September 2026.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan berdasarkan hasil pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan aktivitas jaringan tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp 6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.

"Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini. Sementara itu, nilai transaksi sekitar Rp 6,5 miliar masih terus didalami untuk memastikan aliran dana dan kemungkinan adanya korban lainnya," ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Polda Jatim, Selasa (17/11).

Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Ariyanto S.H., S.I.K., menjelaskan para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di marketplace Facebook. Iklan tersebut kemudian dipasang kembali oleh pelaku untuk menarik calon pembeli.

Setelah mendapatkan calon korban, pelaku menggunakan identitas palsu dan mengatur pertemuan antara pembeli dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Namun, komunikasi kedua pihak sengaja dikendalikan pelaku agar korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diarahkan dalam transaksi penipuan.

"Korban bahkan sempat melihat langsung kendaraan yang akan dibeli. Namun, pembayaran justru diarahkan ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya," jelas Dirressiber.

Dalam kasus yang dilaporkan, korban mentransfer uang sebesar Rp 149 juta. Setelah transaksi dilakukan, uang tersebut tidak diterima oleh pemilik kendaraan. Penyidik mengungkap, tersangka S, HU, dan J berperan memasang ulang iklan kendaraan serta berkomunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu.

Sementara tersangka Y berperan menyediakan sarana komunikasi dan rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, kartu ATM, buku rekening bank, satu unit mobil, dan satu unit sepeda motor.

Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan jaringan di sejumlah wilayah serta mendata kemungkinan korban lainnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penipuan melalui transaksi elektronik dan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal yang disangkakan penyidik.

Polda Jatim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya pembelian kendaraan.

"Pastikan identitas penjual, kepemilikan kendaraan, dan rekening tujuan pembayaran. Jangan mudah mentransfer uang hanya berdasarkan arahan pihak yang mengaku sebagai perantara," tegas Dirressiber.