JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Jember terus menggiatkan pengembangan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet sejak usia dini. Komitmen nyata tersebut salah satunya diwujudkan lewat gelaran Kejuaraan Atletik Piala Bupati Jember 2026 yang resmi dibuka oleh Bupati Jember, Gus Fawait, di Stadion Jember Sport Garden (JSG), Minggu (1/11).

Ajang bergengsi yang dihelat oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Jember ini disambut antusiasme luar biasa dengan diikuti total 1.926 peserta dari berbagai jenjang, mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, mahasiswa, santri, hingga kategori umum.

Gus Fawait menekankan, olahraga merupakan salah satu instrumen krusial untuk mengasah potensi generasi muda sekaligus memotivasi para pelajar agar terus berprestasi di bidang pendidikan.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan langsung terhadap atlet muda berprestasi, Gus Fawait menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan program beasiswa pendidikan bagi para pemenang lomba.

"Saya minta kepada OPD terkait, tolong berikan beasiswa juga kepada para pemenang lomba ini. Target kami pada 2029 ada 20 ribu anak yang akan diberikan beasiswa," tegas Gus Fawait.

Kejuaraan yang berlangsung pada 2-5 November 2026 ini juga menjadi tonggak sejarah kebangkitan cabang olahraga atletik di Kabupaten Jember.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Jember, Regar Jeane mengungkapkan, ajang atletik skala besar ini akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum selama sekitar enam hingga delapan tahun di Jember.

Selain menjaring talenta lokal, Disporabudpar turut membidik pengembangan sport tourism melalui perhelatan olahraga guna menarik kunjungan wisatawan luar daerah serta mendongkrak perputaran ekonomi lokal.

Ketua PASI Jember, Achmadi Wijaya menjelaskan, kompetisi berjenjang ini difokuskan sebagai sarana seleksi dan pemetaan bibit atlet potensial untuk dipersiapkan secara matang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 mendatang.