JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Jember terus menggeliatkan berbagai program kerakyatan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah konkret yang dijalankan di penghujung tahun adalah mengoptimalkan serapan anggaran serta menggeber program inovatif bertajuk Bunga Desaku yang dipusatkan di Kecamatan Umbulsari.

Rangkaian kegiatan Bunga Desaku di Umbulsari dirancang secara padat untuk menyentuh langsung berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kader posyandu, lansia, pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat.

Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan pemerintah daerah saat ini tengah fokus menggenjot penyerapan anggaran secara maksimal sebagai instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini prioritas kita untuk melakukan penyerapan anggaran secara optimal, karena itu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menggelar rapat evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, pemilihan waktu pelaksanaan Bunga Desaku di penghujung tahun memiliki strategi khusus sebagai instrumen pengendalian inflasi guna menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 serta potensi ancaman El Nino yang memicu gagal panen.

Sebagai langkah intervensi langsung, suvenir utama yang dibagikan dalam kegiatan ini diarahkan berupa kebutuhan sembako untuk menekan harga pasar.