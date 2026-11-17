JawaPos.com - Sebanyak enam siswa kelas VIII SMP Al-Madina Wonosobo terjatuh dari lantai dua gedung sekolah setelah pagar pembatas besi yang mereka sandari tiba-tiba terlepas, Senin (16/11) siang. Insiden tersebut menyebabkan satu siswa meninggal dunia, sedangkan lima lainnya mengalami luka-luka.

"Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan dan penyelidikan musibah ini kepada pihak berwajib," ujar Perwakilan Yayasan Al-Madina Wonosobo Enci, seperti dikutip dari Radar Magelang (Jawa Pos Grup), Selasa (17/11).

Peristiwa bermula ketika delapan siswa berkumpul di depan ruang kelas lantai dua untuk menyaksikan latihan Pramuka di halaman sekolah. Saat bersandar pada pagar pembatas, konstruksi besi tersebut mendadak terlepas dari dudukannya hingga enam siswa terjatuh ke halaman sekolah. Sementara itu, dua siswa lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Pihak sekolah langsung mengevakuasi seluruh korban menggunakan kendaraan operasional yayasan menuju RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo. Direktur RSUD KRT Setjonegoro R Danang Sananto Sasongko mengatakan, satu siswa meninggal dunia akibat mengalami cedera kepala serius.

Sementara itu, dua korban lainnya mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan di ruang intensif. Keduanya juga menjalani pemeriksaan CT scan meski dalam kondisi sadar penuh. Adapun tiga siswa yang mengalami luka ringan telah diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah kondisinya dinyatakan stabil.

Guru SMP Al-Madina Andri mengatakan, pihak sekolah langsung menuju lokasi setelah mendengar suara teriakan. Bersama pihak yayasan, para korban kemudian dievakuasi menggunakan kendaraan operasional sekolah ke rumah sakit.

Sementara itu, Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja turut menyampaikan belasungkawa saat meninjau lokasi kejadian. Polisi telah menerjunkan Tim Inafis dan Satreskrim Polres Wonosobo untuk mengusut penyebab pasti terlepasnya pagar pembatas tersebut.

"Kami masih mendalami, mengumpulkan video CCTV," ujar Ricky.