JawaPos.com - Aksi heroik seorang pemuda bernama Rizky menyelamatkan bocah berusia enam tahun yang tenggelam di aliran drainase Palembang, Sumatera Selatan, berbuah apresiasi dari Pemkot Palembang.

Pemuda yang aksinya viral di media sosial itu kini mendapat kesempatan bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Palembang.

Kesempatan tersebut diberikan Pemkot Palembang bersama Damkar Kota Palembang sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan kepedulian Rizky dalam menyelamatkan nyawa orang lain.

Kabar rekrutmen tersebut disampaikan melalui unggahan akun resmi Damkar Kota Palembang.

"Sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan jiwa kemanusiaan tersebut, Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang memberikan apresiasi serta kesempatan untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Damkar Kota Palembang," tulis keterangan unggahan tersebut, dikutip Selasa (17/11).

Damkar Palembang menyebut, aksi Rizky menjadi gambaran keberanian sekaligus kepedulian terhadap sesama.

Menurut mereka, menjadi penyelamat bukan sekadar soal keberanian, tetapi juga ketulusan hati untuk memberikan pertolongan.

"Karena menjadi penyelamat bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang ketulusan hati untuk menolong sesama," lanjut keterangan tersebut.

Pihak Damkar Palembang juga menyampaikan apresiasi atas tindakan Rizky yang dinilai menginspirasi masyarakat.

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Mereka berharap keberanian tersebut terus menjadi motivasi untuk mengabdi kepada kemanusiaan.

"Teruslah menjadi inspirasi. Sekali penyelamat, selalu mengabdi untuk kemanusiaan!" tulis Damkar Palembang.

Sebelumnya, Rizky viral setelah aksinya menyelamatkan Kia, bocah berusia enam tahun yang terjatuh ke aliran drainase di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sabtu (14/11) sore.

Saat kejadian, Rizky mengaku sedang bersiap berangkat bekerja. Namun, setelah mendengar informasi ada anak tenggelam, dia langsung mendatangi lokasi dan spontan menceburkan diri ke dalam aliran drainase.

Rizky bahkan harus menyelam beberapa kali karena kondisi di bawah jembatan sangat gelap. Dia akhirnya menemukan Kia setelah mendengar suara tangisan dan meraba-raba di dalam air.