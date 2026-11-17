JawaPos.com - Menjelang datangnya musim penghujan, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) mengambil langkah proaktif untuk mengamankan keandalan pasokan listrik dari potensi gangguan akibat cuaca ekstrem.

General Manager PLN UIT JBM, Ika Sudarmaja mengungkapkan, pihaknya telah menggerakkan seluruh lini operasional untuk memastikan peralatan dan personel berada dalam kondisi prima menghadapi musim hujan.

Sebagai langkah antisipasi awal di level teknis, PLN UIT JBM menggencarkan pembersihan rutin pada berbagai komponen peralatan kelistrikan dari debu dan kotoran yang menempel, khususnya pada bagian isolator.

Selain itu, penambahan dan penggantian peralatan pendukung juga dilakukan secara berkala. Tim di lapangan turut memastikan kesiapan peralatan monitoring berfungsi optimal untuk mendeteksi titik lokasi gangguan secara cepat dan akurat.

"Jadi, untuk antisipasi musim penghujan, beberapa kegiatan operasional kita lakukan. Pembersihan debu-debuan yang menempel di peralatan, di isolator, kemudian kesiapan tim di lapangan untuk memonitor, terutama kecepatan pemulihan dan sebagainya, itu menjadi perhatian kita," ujar Ika di Surabaya, Selasa (17/11).

Menghadapi kawasan yang dinilai rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, PLN UIT JBM menerapkan protokol penanganan khusus berdasarkan siklus tahunan.

Pada area rawan banjir, petugas secara rutin mengecek kondisi pompa air serta gardu-gardu listrik. Sementara di kawasan rawan longsor, tim ground patrol dikerahkan untuk memetakan titik-titik potensi pergerakan tanah sekaligus menyiapkan material cadangan darurat.

"Untuk daerah rawan banjir, sesuai siklus tiap tahunan, teman-teman sudah melakukan pengecekan pompa, gardu-gardu. Kemudian untuk tower, tim ground patrol kita sudah memastikan titik-titik potensi longsor, termasuk juga menyiapkan peralatan spare-nya pada kondisi emergensi," jelas Ika.

Ia menambahkan, apabila ditemukan tanda-tanda awal tanah bergeser di sekitar tapak tower, petugas bakal gerak cepat melakukan pemasangan pengaman darurat menggunakan struktur bambu.

Tidak hanya fokus pada pemeliharaan preventif, PLN UIT JBM juga membekali personelnya dengan keahlian khusus dalam penanganan darurat bencana alam.

Para petugas dilatih secara intensif agar sigap membangun tower darurat apabila terjadi kerusakan parah akibat bencana. Keunggulan infrastruktur darurat ini dirancang dengan sistem plug and play yang memungkinkan pembangunan selesai dalam waktu sangat singkat.