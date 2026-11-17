JawaPos.com – Banjir merendam kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Kondisi tersebut memaksa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperbaiki tanggul Sungai Tamiang yang jebol, selain menyedot genangan air di area permukiman agar tidak terjadi banjir susulan.

Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Kementerian PU mengerahkan dua unit mobil pompa dari Banda Aceh untuk menyedot air yang menggenangi kawasan Rumah Huntara 4.

Upaya tersebut untuk mengurangi genangan hingga kondisi kawasan rumah huntara saat ini telah kembali surut.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi, melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan penanganan jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Dody dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/11).

Kepala BWS Sumatera I Asyari menjelaskan, curah hujan tinggi pada 12 November 2026 di Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tamiang mengakibatkan Sungai Tamiang meluap dan menggenangi kawasan Rumah Huntara 4.

Untuk mempercepat penanganan dampak banjir, BWS Sumatera I telah mengerahkan dua unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol akibat banjir, serta dua unit mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan tersebut.

Pekerjaan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali menggenangi kawasan rumah huntara.

“Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BWS Sumatera I, yakni mengerahkan 2 unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang putus. Kemudian juga mengirimkan mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan rumah huntara,” jelasnya.

Kolam Resapan Untuk Atasi Limpasan Air Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang didampingi oleh BWS Sumatera I Kementerian PU mulai melaksanakan pembangunan kolam resapan di kawasan Rumah Huntara 4.

Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara air limpasan saat terjadi hujan deras maupun luapan air, sehingga genangan dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU, Syarifah Rahimah mengatakan bahwa selain pembangunan kolam serapan, saat ini juga pihaknya tengah melakukan pembersihan rumah huntara dari lumpur sisa banjir.

"Kita melaksanakan pembersihan rumah huntara dengan melibatkan warga lokal dan penghuni melalui skema padat karya," tutur Syarifah.

Ia mengatakan bahwa Rumah Huntara Tamiang 4 berlokasi di Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru dan memiliki kapasitas 240 KK atau 960 jiwa.

"Kementerian PU berperan dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah huntara pada lokasi yang telah disediakan," tambah Syarifah.

Kementerian PU terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan guna memastikan penanganan darurat berjalan sesuai kondisi aktual serta mendukung perlindungan masyarakat dari risiko banjir susulan.