Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Kini Ditawari Pekerjaan hingga Umrah

JawaPos.com - Aksi heroik Rizky menyelamatkan seorang anak berusia enam tahun yang tenggelam di aliran drainase Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, menuai perhatian publik.

Tanpa berpikir panjang, pemuda tersebut langsung menceburkan diri ke aliran air yang deras demi menyelamatkan nyawa bocah bernama Kia itu. Ia pun menceritakan detik-detik penyelamatannya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (14/11) sore. Aksi penyelamatan Rizky kemudian viral di media sosial setelah videonya beredar luas.

Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah warga berkumpul di sekitar lokasi ketika mengetahui seorang anak terjatuh ke dalam drainase.

Rizky menceritakan bahwa saat kejadian, dirinya sedang bersiap berangkat bekerja. Namun, langkahnya terhenti setelah mendengar informasi dari warga bahwa ada anak tenggelam di sekitar lokasi.

"Saya mau pergi kerja. Pas keluar rumah, ada orang bertanya. Katanya ada yang tenggelam. Saya samperin dulu warga itu, lalu bertanya tenggelamnya di mana," cerita Rizky dalam video akun Instagram @dedek_aa yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dikutip Senin (16/11).

Tanpa menunggu lama, Rizky langsung mengambil inisiatif untuk terjun ke aliran drainase. Ia menyelam untuk mencari keberadaan korban yang tidak terlihat di permukaan air.

Menurut Rizky, kondisi di bawah jembatan sangat gelap sehingga menyulitkannya menemukan korban. Ia sempat muncul ke permukaan untuk mengambil napas sebelum kembali menyelam.

Saat berada di dalam air, Rizky mengaku sempat mendengar suara tangisan. Berbekal suara tersebut, ia meraba-raba hingga akhirnya menemukan tubuh Kia.

"Tempatnya gelap sekali. Saya meraba-raba sampai ketemu anak itu. Saya bilang, 'Dek, tahan dulu, sabar, kita menyelam dulu'," tuturnya.

Upaya pertama belum berhasil membawa korban ke permukaan. Rizky kemudian kembali mengambil napas sebelum menyelam untuk kedua kalinya. Pada penyelaman berikutnya, ia akhirnya berhasil membawa Kia keluar dari dalam air.

Beruntung, bocah tersebut berhasil diselamatkan. Aksi cepat Rizky pun mendapat apresiasi dari warga yang berada di lokasi kejadian.