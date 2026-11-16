Bupati Jember Gus Fawait Janjikan Honor RT/RW Naik, Masuk Dalam Agenda Prioritas

JawaPos.com - Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menjanjikan kenaikan horium RT/RW. Wacana itu masuk telah dalam agenda prioritas meski pengelolaannya akan dilakukan secara bertahap.

Hal itu disampaikan di hadapan para ketua RT dan RW se-Kecamatan Gumukmas dalam rangkaian agenda kunjungan kerja program Bunga Desaku yang berlangsung pada Selasa (10/11) sore.

Gus Fawait menyadari menyadari bahwa honorarium yang diterima oleh perangkat RT dan RW sejauh ini masih belum sebanding dengan peran krusial mereka sebagai garda terdepan pelayanan pemerintahan di tingkat daerah.

"Makanya, saya tahu honornya RT/RW tidak seberapa, padahal RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan Kabupaten Jember. Maka, enggak usah khawatir, di era saya, pasti naik, tapi sabar dulu, ya, Pak, ya," ujar Gus Fawait. Selain membahas insentif, Gus Fawait juga menyoroti peningkatan fasilitas jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 miliar khusus untuk sektor kesehatan.