Jawa Barat Masuk Siaga Bencana 5 Bulan, Catat 27 Nomor Darurat Tiap Daerah Ini

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana selama lima bulan mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Status tersebut berlaku di seluruh wilayah, mencakup 27 kabupaten/kota, seiring masuknya musim hujan 2026/2027.

Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, hingga tanah longsor. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengetahui jalur komunikasi darurat apabila terjadi bencana di wilayah masing-masing.

"Jangan tunggu bencana datang untuk bersiap! Pantau informasi cuaca dan peringatan dini, kenali risiko di lingkungan sekitar, siapkan tas siaga bencana, serta jaga kebersihan saluran air," tulis keterangan resmi BPBD Jawa Barat, Senin (16/11).

Baca Juga:Kajari Surabaya Bebas Tugaskan Jaksa yang Viral Diduga Pelaku KDRT dan Selingkuhi Istri

BPBD Jawa Barat pun masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini, mengenali potensi risiko di lingkungan sekitar, serta menyiapkan tas siaga bencana. Warga juga diminta menjaga kebersihan saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Jika terjadi kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau pemadam kebakaran (damkar) di kabupaten/kota masing-masing.

Berikut daftar nomor darurat BPBD dan damkar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat:

1. Kabupaten Bandung

- BPBD: 085162901129

- Damkar: 022-5891113 / 085163589113

2. Kabupaten Bandung Barat

- BPBD: 087716612121

- Damkar:

- Padalarang: 022-87782113

- Cililin: 022-6940113

- Cikalong: 022-86866113

- Lembang: 022-2788292

3. Kabupaten Bekasi

- BPBD: 081219071900

- Damkar: 021-22137870 / 021-22162577

4. Kabupaten Bogor

- BPBD: 081210109002 / 085175309567

- Damkar: 021-8753547

5. Kabupaten Ciamis

- BPBD: 08112316567

- Damkar: 0265-772993

6. Kabupaten Cianjur

- BPBD: 081122205252

- Damkar:

- WMK I Cianjur: 0263-281392

- WMK II Ciranjang: 0263-321213

- WMK III Cipanas: 0263-521573

- WMK IV Cikalong: 0263-317333

- WMK V Cibeber: 0263-2330113

- WMK VI SDB: 0263-2361382

7. Kabupaten Cirebon

- BPBD: 087787299991

- Damkar: 0231-321064

8. Kabupaten Garut

- BPBD: 085220611117

- Damkar: 0262-232113

9. Kabupaten Indramayu

- BPBD: 081911019911 / 0234-277721

- Damkar:

- Indramayu: 0234-27113 / 082118899142

- Widasari: 0234-7301265

- Patrol: 0234-612113

10. Kabupaten Karawang

Baca Juga:Romelu Lukaku Tulis Pesan Perpisahan usai Putuskan Pensiun dari Timnas Belgia

- BPBD: 0267-8405677

- Damkar: 0267-400113

11. Kabupaten Kuningan

- BPBD: 08112442444 / 0232-876233

- Damkar: 0232-871113

12. Kabupaten Majalengka

- BPBD: 082340400300

- Damkar: 0233-28113 / 08112316113

13. Kabupaten Pangandaran

- BPBD: 081221293229 / 0265-7500155

- Damkar: 08221124545

14. Kabupaten Purwakarta

- BPBD: 08119937117

- Damkar: 0264-8225113 / 081388314113

15. Kabupaten Subang

- BPBD: 081224334343

- Damkar: 0260-411007

16. Kabupaten Sukabumi

- BPBD: 085827860625 / 08521990712387

- Damkar: 0811844113

17. Kabupaten Sumedang

- BPBD: 08112065733

- Damkar: 0261-201113

18. Kabupaten Tasikmalaya

- BPBD: 082120594513 / 0265-334111

- Damkar: 08112355113 / 0265-548113

19. Kota Bandung

- BPBD: 081234696905

- Damkar: 022-7207113

20. Kota Banjar

- BPBD: 081222196008

- Damkar: 0265-2730804 / 081292189579

21. Kota Bekasi

- BPBD: 081283957877

- Damkar: 021-88957805

22. Kota Bogor

- BPBD: 088809112569

- Damkar (WhatsApp): +62 853-8510-4100

23. Kota Cimahi

- BPBD: 022-20661899

- Damkar: 08518665813 / 022-6658113

24. Kota Cirebon

- BPBD: 0811227117

- Damkar: 0231-484113 / 0231-488304 / 085161484113

25. Kota Depok

- BPBD: 021-77827280

- Damkar: 021-77827280

26. Kota Sukabumi

- BPBD: 088295406280

- Damkar: 0266-222155

27. Kota Tasikmalaya

- BPBD: 08112101113

- Damkar: 08112073113 / 0265-313113