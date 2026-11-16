Jawa Barat Masuk Siaga Bencana 5 Bulan, Catat 27 Nomor Darurat Tiap Daerah Ini
Posko Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di sejumlah titik di Jatim berakhir pada Selasa (2/1).
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana selama lima bulan mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Status tersebut berlaku di seluruh wilayah, mencakup 27 kabupaten/kota, seiring masuknya musim hujan 2026/2027.
Sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, hingga tanah longsor. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengetahui jalur komunikasi darurat apabila terjadi bencana di wilayah masing-masing.
"Jangan tunggu bencana datang untuk bersiap! Pantau informasi cuaca dan peringatan dini, kenali risiko di lingkungan sekitar, siapkan tas siaga bencana, serta jaga kebersihan saluran air," tulis keterangan resmi BPBD Jawa Barat, Senin (16/11).
BPBD Jawa Barat pun masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini, mengenali potensi risiko di lingkungan sekitar, serta menyiapkan tas siaga bencana. Warga juga diminta menjaga kebersihan saluran air untuk mengurangi risiko banjir.
Jika terjadi kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau pemadam kebakaran (damkar) di kabupaten/kota masing-masing.
Berikut daftar nomor darurat BPBD dan damkar di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat:
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1. Kabupaten Bandung
- BPBD: 085162901129
- Damkar: 022-5891113 / 085163589113
2. Kabupaten Bandung Barat
- BPBD: 087716612121
- Damkar:
- Padalarang: 022-87782113
- Cililin: 022-6940113
- Cikalong: 022-86866113
- Lembang: 022-2788292
3. Kabupaten Bekasi
- BPBD: 081219071900
- Damkar: 021-22137870 / 021-22162577
4. Kabupaten Bogor
- BPBD: 081210109002 / 085175309567
- Damkar: 021-8753547
5. Kabupaten Ciamis
- BPBD: 08112316567
- Damkar: 0265-772993
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6. Kabupaten Cianjur
- BPBD: 081122205252
- Damkar:
- WMK I Cianjur: 0263-281392
- WMK II Ciranjang: 0263-321213
- WMK III Cipanas: 0263-521573
- WMK IV Cikalong: 0263-317333
- WMK V Cibeber: 0263-2330113
- WMK VI SDB: 0263-2361382
7. Kabupaten Cirebon
- BPBD: 087787299991
- Damkar: 0231-321064
8. Kabupaten Garut
- BPBD: 085220611117
- Damkar: 0262-232113
9. Kabupaten Indramayu
- BPBD: 081911019911 / 0234-277721
- Damkar:
- Indramayu: 0234-27113 / 082118899142
- Widasari: 0234-7301265
- Patrol: 0234-612113
10. Kabupaten Karawang
- BPBD: 0267-8405677
- Damkar: 0267-400113
11. Kabupaten Kuningan
- BPBD: 08112442444 / 0232-876233
- Damkar: 0232-871113
12. Kabupaten Majalengka
- BPBD: 082340400300
- Damkar: 0233-28113 / 08112316113
13. Kabupaten Pangandaran
- BPBD: 081221293229 / 0265-7500155
- Damkar: 08221124545
14. Kabupaten Purwakarta
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- BPBD: 08119937117
- Damkar: 0264-8225113 / 081388314113
15. Kabupaten Subang
- BPBD: 081224334343
- Damkar: 0260-411007
16. Kabupaten Sukabumi
- BPBD: 085827860625 / 08521990712387
- Damkar: 0811844113
17. Kabupaten Sumedang
- BPBD: 08112065733
- Damkar: 0261-201113
18. Kabupaten Tasikmalaya
- BPBD: 082120594513 / 0265-334111
- Damkar: 08112355113 / 0265-548113
19. Kota Bandung
- BPBD: 081234696905
- Damkar: 022-7207113
20. Kota Banjar
- BPBD: 081222196008
- Damkar: 0265-2730804 / 081292189579
21. Kota Bekasi
- BPBD: 081283957877
- Damkar: 021-88957805
22. Kota Bogor
- BPBD: 088809112569
- Damkar (WhatsApp): +62 853-8510-4100
23. Kota Cimahi
- BPBD: 022-20661899
- Damkar: 08518665813 / 022-6658113
24. Kota Cirebon
- BPBD: 0811227117
- Damkar: 0231-484113 / 0231-488304 / 085161484113
25. Kota Depok
- BPBD: 021-77827280
- Damkar: 021-77827280
26. Kota Sukabumi
- BPBD: 088295406280
- Damkar: 0266-222155
27. Kota Tasikmalaya
- BPBD: 08112101113
- Damkar: 08112073113 / 0265-313113
Masyarakat diimbau menyimpan nomor-nomor darurat tersebut agar dapat segera menghubungi petugas ketika terjadi bencana. Kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dan meminimalkan risiko korban maupun kerugian akibat bencana.
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