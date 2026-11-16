Gubernur NTB Dukung Revisi UU Provinsi, Bidik Pembiayaan Infrastruktur dari Obligasi Daerah

JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendukung revisi Undang-Undang tentang Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Perubahan regulasi tersebut diharapkan memberi landasan bagi pemerintah provinsi untuk lebih mandiri mengelola potensi pariwisata dan kelautan, sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dukungan itu disampaikan Iqbal dalam rapat bersama Baleg DPR RI, Senin (16/11/2026). Ia menilai peningkatan kunjungan wisatawan perlu diikuti dengan investasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB melonjak pada 2025 dan diperkirakan terus bertambah sepanjang 2026. Namun, peningkatan aktivitas pariwisata tersebut belum diikuti kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola seluruh sumber pendapatan dari sektor terkait.

Menurut Iqbal, pemprov memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata yang mencakup lintas kabupaten dan kota. Sementara itu, penerimaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) masuk ke pemerintah kabupaten/kota.

“Kami harus membuat kebijakan-kebijakan dan menyediakan infrastruktur pariwisata lintas kabupaten/kota, tetapi seluruh pemasukan dari sektor horeka masuknya ke kabupaten/kota. Karena itu, pengakuan ini memberi landasan untuk ke depannya provinsi bisa investasi di sektor pariwisata,” kata Lalu Iqbal.

Selain sektor pariwisata, revisi undang-undang tersebut dinilai penting untuk mengakomodasi karakteristik NTB sebagai daerah kepulauan. Hampir 60 persen wilayah provinsi itu merupakan lautan dan memiliki 15 kawasan konservasi laut.

NTB juga berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Posisi tersebut, menurut Iqbal, membawa konsekuensi dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Perubahan regulasi itu juga diharapkan membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Dana yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang investasi.

Iqbal mencontohkan kebutuhan pembangunan fasilitas transportasi, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, agar investasi yang masuk ke NTB mendapat dukungan infrastruktur yang memadai.

“Karena uang ini akan digunakan untuk menyiapkan infrastruktur yang lebih baik, untuk membuat investasi mereka nanti tidak sia-sia. Untuk airport, untuk pelabuhan, untuk jalan, sehingga investasi mereka juga nilainya akan meningkat,” kata Lalu Iqbal.

Dalam pembahasan mengenai rencana pemberian landasan hukum bagi pungutan wisatawan mancanegara, Iqbal turut mengusulkan pengaturan khusus atas penggunaan pendapatan tersebut. Ia mendorong penerapan mekanisme earmarking, yakni pengalokasian sebagian penerimaan untuk kebutuhan tertentu, termasuk pengembangan infrastruktur pariwisata.

Iqbal juga menginginkan adanya keselarasan regulasi antara Bali, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyelarasan tersebut mencakup mekanisme penerimaan hingga pemanfaatan pendapatan, sejalan dengan kerja sama regional ketiga provinsi yang telah terkonsolidasi dalam setahun terakhir.

Ia berharap materi dalam revisi undang-undang benar-benar mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan daerah, terutama dalam mengelola potensi pariwisata serta kelautan secara lebih mandiri.