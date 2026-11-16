Kapolda NTT Janji Usut Tuntas Kasus Rudapaksa Mahasiswi yang Diduga Melibatkan Bupati Kupang

JawaPos.com - Kasus rudapaksa atau pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi atensi Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto. Dia berjanji mengusut tuntas kasus yang diduga melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede tersebut.

Dalam konferensi pers di NTT, Reza menyatakan bahwa jabatan dan status terduga pelaku tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum. Penyidik hanya berpatokan pada aturan dan fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu, dia mengajak masyarakat mengawal kasus tersebut.

”Kami bekerja berdasarkan hukum, penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang,” kata dia pada Senin (16/11).

Reza mengingatkan, setiap warga negara punya kedudukan sama di mata hukum. Sehingga status sosial dan jabatan tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum yang berjalan. Dia mengaku sudah dihubungi langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurut dia, Komisi III mendukung langkah Polda NTT.

”Beliau (Habiburokhman) memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.

Sebelumnya, Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan kapolda NTT. Kepada jajaran Polda NTT, dia meminta mereka melaksanakan tugas dengan proaktif. Dia menjamin tidak ada pengistimewaan terhadap kepala daerah yang diduga terseret kasus hukum.

”Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kelak kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Tidak hanya hukuman berat, Habiburokhman memastikan bahwa jika terbukti bersalah, maka Yosef bakal dipecat dari jabatannya sebagai bupati. Sebelumya, dalam keterangan resmi Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa penyidik telah menindaklanjuti laporan korban dengan melakukan serangkaian penyelidikan.

”Setiap informasi dan keterangan awal yang diterima penyidik masih terus didalami melalui proses hukum. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor,” ungkap dia.

Pendalaman dilakukan oleh Polda NTT untuk mengungkap seluruh fakta hukum secara objektif. Menurut Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk mengajukan permintaan Visum et Repertum dan menggali keterangan dari korban sebagai saksi.

Tidak hanya itu, pihaknya turut berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis. Selain berfokus pada penegakan hukum, Polda NTT juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Karena itu, polisi juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT,

”Termasuk menyiapkan pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” imbuhnya.

Nova menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentu dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).