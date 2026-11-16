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Penulis: Sabik Aji Taufan
Selasa, 17 November 2026 | 02.17 WIB

Kawasan Huntara 4 Aceh Tamiang Dilanda Banjir, Kementerian PU Perbaiki Tanggul Sungai

Perbaikan tanggul di kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. (Kementerian PU) - Image

Perbaikan tanggul di kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memulihkan kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Perbaiki ini dilakukan setelah wilayah tersebut dilanda banjir.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mengerahkan dua unit mobil pompa dari Banda Aceh untuk menyedot air yang menggenangi kawasan Rumah Huntara 4. 

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, langkah tanggap darurat harus dilakukan setelah bencana. Penanganan jangka panjang juga dijalankan agar bersifat permanen.

“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Dody, Senin (16/11).

Sementara itu, Kepala BWS Sumatera I, Asyari menambahkan, curah hujan tinggi pada tanggal 12 November 2026 di Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tamiang menyebabkan terjadinya luapan air Sungai Tamiang. Dampaknya Kawasan Rumah Huntara 4 tergenang.

Untuk mempercepat penanganan dampak banjir, BWS Sumatera I telah mengerahkan dua unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol akibat banjir serta dua unit mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan tersebut. Pekerjaan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali menggenangi kawasan rumah huntara.

“Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BWS Sumatera I, yakni mengerahkan 2 unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang putus. Kemudian juga mengirimkan mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan rumah huntara,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang didampingi oleh BWS Sumatera I Kementerian PU mulai melaksanakan pembangunan kolam resapan di kawasan Rumah Huntara 4. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara air limpasan saat terjadi hujan deras maupun luapan air, sehingga genangan dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU, Syarifah Rahimah mengatakan bahwa selain pembangunan kolam serapan, saat ini juga pihaknya tengah melakukan pembersihan rumah huntara dari lumpur sisa banjir. 

"Kita melaksanakan pembersihan rumah huntara dengan melibatkan warga lokal dan penghuni melalui skema padat karya," kata Syarifah.

Huntara Tamiang 4 tercatat memiliki 240 KK atau 960 jiwa. Proses pemulihan perlu segera dilakukan untuk menunjang kehidupan warga.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Tags

huntara 4tanggul sungaiBanjir Aceh Tamiang

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