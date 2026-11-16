Imigrasi Banten Tebar Manfaat lewat Pelayanan dan Pemberdayaan

JawaPos.com - Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 dimaknai dengan langkah nyata untuk hadir lebih dekat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dilansir dari Antara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Peringatan ini mengusung tema Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina.

Salah satunya melalui kegiatan jalan sehat atau fun walk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Banten.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dibuka Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta diikuti jajaran Kemenimipas dan Pemerintah Kota Tangerang.

Selain jalan sehat, perayaan HUT ke-2 Kemenimipas juga dimeriahkan dengan kegiatan Layanan Paspor dan Bazar Hasil Karya Warga Binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan, momentum Hari Bakti Ke-2 ini menjadi wujud nyata sinergi internal sekaligus komitmen kementerian untuk hadir lebih dekat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Lebih dari sekadar kegiatan olahraga dan peringatan hari jadi, hari ini kita ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Kebersamaan ini harus semakin mendekatkan kementerian kepada masyarakat yang kita layani," ujar Menteri Agus.

Usai menyelesaikan rute fun walk, Menteri Imipas beserta rombongan meninjau langsung layanan paspor di area lapangan LPKA Kelas I Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Kemenimipas menghadirkan layanan keimigrasian pembuatan paspor yang melayani kuota hingga 200 pemohon.

Selain itu, digelar pula bazar yang menampilkan beragam produk kreatif hasil karya warga binaan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.