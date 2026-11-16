Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Selasa, 17 November 2026 | 01.55 WIB

Imigrasi Banten Tebar Manfaat lewat Pelayanan dan Pemberdayaan

Kanwil Imigrasi Banten memeriahkan HUT ke-2 Kemenimipas melalui kegiatan jalan sehat atau fun walk, layanan paspor, dan bazar di LPKA) Kelas I Tangerang, Banten. (Istimewa) - Image

Kanwil Imigrasi Banten memeriahkan HUT ke-2 Kemenimipas melalui kegiatan jalan sehat atau fun walk, layanan paspor, dan bazar di LPKA) Kelas I Tangerang, Banten. (Istimewa)

JawaPos.com - Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026 dimaknai dengan langkah nyata untuk hadir lebih dekat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dilansir dari Antara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Peringatan ini mengusung tema Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina.

Salah satunya melalui kegiatan jalan sehat atau fun walk di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Banten.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut dibuka Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta diikuti jajaran Kemenimipas dan Pemerintah Kota Tangerang.

Selain jalan sehat, perayaan HUT ke-2 Kemenimipas juga dimeriahkan dengan kegiatan Layanan Paspor dan Bazar Hasil Karya Warga Binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan, momentum Hari Bakti Ke-2 ini menjadi wujud nyata sinergi internal sekaligus komitmen kementerian untuk hadir lebih dekat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Lebih dari sekadar kegiatan olahraga dan peringatan hari jadi, hari ini kita ingin hadir langsung di tengah masyarakat. Kebersamaan ini harus semakin mendekatkan kementerian kepada masyarakat yang kita layani," ujar Menteri Agus.

Usai menyelesaikan rute fun walk, Menteri Imipas beserta rombongan meninjau langsung layanan paspor di area lapangan LPKA Kelas I Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Kemenimipas menghadirkan layanan keimigrasian pembuatan paspor yang melayani kuota hingga 200 pemohon.

Selain itu, digelar pula bazar yang menampilkan beragam produk kreatif hasil karya warga binaan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google

Tags

KemenimipasImigrasi Banten

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

3 WNA Pakistan Penjual Peci Keliling di Banten Diamankan Imigrasi - Image
Berita Daerah

3 WNA Pakistan Penjual Peci Keliling di Banten Diamankan Imigrasi

Senin, 16 November 2026 | 02.24 WIB

Kapolri-Dirjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7 - Image
Nasional

Kapolri-Dirjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Buronan Internasional Lewat I-GHAS 24/7

Sabtu, 7 November 2026 | 05.19 WIB

Kemenimipas Lakukan Penyegaran Manajemen, Seragamkan 254 Layanan Luar Kantor Jadi Beranda Imigrasi - Image
Nasional

Kemenimipas Lakukan Penyegaran Manajemen, Seragamkan 254 Layanan Luar Kantor Jadi Beranda Imigrasi

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore