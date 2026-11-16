Rayakan Milad Ketujuh di Jember, Laskar Sholawat Nusantara Gelar Doa Bersama untuk Bangsa

JawaPos.com - Laskar Sholawat Nusantara (LSN) menggelar perayaan hari ulang tahun yang ketujuh dengan meriah di Alun-alun Jember pada Minggu (8/11) sore. Acara akbar tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Laskar Sholawat Nusantara yang juga menjabat sebagai Bupati Jember, Gus Fawait.

Tak hanya itu, perayaan Milad ke-7 LSN ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah. Misalanya Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian, serta jajaran Forkopimda Plus Kabupaten Jember.

Dalam sambutannya Bupati Jember Gus Fawait menegaskan LSN bukan sekadar majelis salawat biasa pada umumnya. Organisasi kemasyarakatan ini secara sadar mengambil jalur pergerakan langsung di ranah pemerintahan.

Oleh karena itu, keterlibatan aktif kader-kader LSN dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala desa (Pilkades), pemilihan kepala daerah (Pilkada), hingga pemilihan legislatif (Pileg), merupakan hal yang wajar dan sejalan dengan visi organisasi.

"Kami memang berniat bergerak di bidang pemerintahan. Maka tidak perlu heran jika di dalam Pilkades, Pilkada, maupun Pileg selalu ada kawan-kawan LSN, karena syiarnya memang lewat jalur pemerintahan dan kontestasi politik," ujar Gus Fawait.

Selain merayakan hari jadi organisasi, momentum Milad LSN ketujuh diisi dengan kegiatan doa bersama untuk keselamatan, keamanan, dan kemajuan Indonesia. Khusus untuk kepemimpinan nasional, Gus Fawait mengajak seluruh kader mendoakan Presiden Republik Indonesia agar senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin negara.

Dalam kesempatan yang sama, LSN turut melaksanakan prosesi pelantikan pengurus baru. Gus Fawait mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah merampungkan pembentukan kepengurusan LSN di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dari target pembentukan di sekitar sepuluh kabupaten/kota baru, penyusunan struktur kepengurusan ini ditargetkan tuntas pada periode 2026 hingga 2027 mendatang demi melahirkan kepengurusan yang solid secara merata di tingkat daerah.