Buntut Insiden Maut di Gunung Penanggungan, Jalur Pendakian Resmi Ditutup Total

JawaPos.com - Buntut insiden tragis meninggalnya seorang pendaki remaja, aktivitas pendakian di Gunung Penanggungan resmi ditutup total terhitung sejak Minggu (15/11) sore hingga waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan penutupan menyeluruh ini diambil pihak pengelola guna melakukan evaluasi total menyusul musibah yang merenggut nyawa pendaki di kawasan perbatasan Mojokerto dan Pasuruan tersebut.

Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pasuruan, Munawar Sukowati menegaskan, seluruh jalur dan pos pendakian di Gunung Penanggungan kini ditutup tanpa terkecuali.

"Ada enam pos ditutup. Jadi kalau lokasinya seperti di pos Tamiajeng, kemudian Jolotundo, Coban Lumpang, kemudian ada beberapa pos lagi ya yang lainnya tentunya," ujar Munawar, Senin (16/11).

Munawar menjelaskan, penutupan jalur pendakian ini tidak hanya bertujuan untuk kelancaran proses evakuasi korban sebelumnya, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa mendalam dari para petugas basecamp.

Bahkan, sebagian besar petugas pos pendakian turut bertakziah langsung ke rumah duka korban di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Perhutani bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait akan memanfaatkan masa penutupan ini untuk menggelar evaluasi komprehensif serta pelatihan ulang bagi para personel pos.

Langkah ini diambil guna meningkatkan standar kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat maupun penanganan insiden pendaki di masa mendatang.

"Nantinya juga ada evaluasi tentunya, tentunya dari Perhutani maupun nanti dari BPBD atau dari pihak terkait untuk bisa mensosialisasikan dan lebih mengevaluasi kesiapsiagaan gitu ya bagi pos-pos pendakian yang ada, personel-personel yang ada di sana," jelas Munawar.

Terkait durasi penutupan, pihak Perhutani belum dapat memastikan kapan jalur pendakian akan kembali dibuka untuk umum. Pasalnya, agenda sosialisasi dan evaluasi bagi pengelola pos baru akan dilangsungkan hingga Rabu (18/11).

"Jadi masih belum tahu untuk kapan dibukanya karena juga besok sampai Rabu itu ada juga kegiatan sosialisasi bagi segenap pengelola pos-pos pendakian. Jadi mungkin masih belum ditentukan," ucapnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi pendaki yang telanjur naik sebelum penutupan diberlakukan, tim gabungan telah dikerahkan melakukan penyisiran ke jalur-jalur lintasan atas.

Petugas memastikan seluruh pendaki yang masih berada di atas telah menerima informasi penutupan dan mendapatkan pengawalan turun dengan selamat.