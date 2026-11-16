Gubernur Khofifah: Investasi Aluminium di Jatim Bawa Harapan Baru bagi Lulusan SMK

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan dukungan strategis terhadap realisasi investasi pabrik pengolahan aluminium asal Tiongkok di kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

Proyek penanaman modal berskala jumbo ini dipastikan menjadi angin segar bagi penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur.

Saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek PT Surabaya Aluminium Industry (SAI) yang kini telah mencapai progres pembangunan 50 persen.

Khofifah menyatakan bahwa investasi fantastis senilai 1 miliar dolar AS atau setara Rp18 triliun ini merupakan bentuk kepercayaan investor global terhadap iklim ekonomi Jawa Timur.

Pemprov Jatim berkomitmen mengawal seluruh tahapan konstruksi agar berjalan lancar hingga target produksi perdana pada pertengahan 2027 mendatang dapat terwujud tepat waktu.

"Ini merupakan sebuah kepercayaan bagi Jawa Timur. Kami tentu akan memberikan dukungan terhadap berbagai hal yang menjadi bagian dari percepatan pembangunan konstruksi hingga persiapan produksi pertama yang direncanakan pada pertengahan 2027," ujar Khofifah, Senin (16/11).

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Dalam kunjungan peninjauan tersebut, Khofifah turut menggandeng Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Sigit Priyanto, serta Kepala DPMPTSP Jatim Dyah Wahyu Ermawati.

Langkah ini diambil secara khusus untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi para lulusan SMK di Jawa Timur.

Nantinya, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans akan langsung bergerak melakukan pemetaan mendalam agar referensi calon tenaga kerja lokal benar-benar siap dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

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"Kami sengaja mengajak Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan karena sebelumnya sudah ada pembahasan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang bisa direkrut dari lulusan SMK," jelas Khofifah.

Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Alif Abadi menambahkan, sebagai pengelola PIER pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PT SAI.

Dukungan tersebut tidak hanya terkait penyediaan kawasan industri dan infrastruktur, tetapi juga fasilitas penunjang bagi kebutuhan operasional perusahaan.

"Salah satu dukungan yang tengah kami siapkan adalah pembangunan dormitory dengan kapasitas 300 kamar untuk karyawan. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan Disnakertrans Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan PT SAI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan," ujar Alif.