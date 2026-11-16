Ungkapkan Rasa Duka, Menhan Sjafrie Temui Keluarga Prajurit yang Gugur Saat Padamkan Kebakaran Hutan

JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemui keluarga 3 prajurit TNI AD yang gugur dalam tugas pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (16/11). Ketiganya meninggal dunia setelah Helikopter Mi 17V5 yang ditumpangi mengalami kecelakaan dan jatuh di wilayah Seruyan pada Kamis, 4 September lalu

Kedatangan Sjafrie ke rumah ketiga prajurit tersebut di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah (Jateng), hari ini merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian para prajurit. Selain itu, Sjafrie ingin menyampaikan belasungkawa secara langsung dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dia memastikan, negara hadir dan tidak meninggalkan keluarga prajurit. ”Kehadiran pemerintah merupakan bentuk penghormatan kepada para prajurit yang telah mengabdikan diri hingga akhir hayat dalam menjalankan tugas negara,” ungkap Sjafrie.

Kehadiran Sjafrie di rumah mendiang Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar Rizki Hartio, dan Sertu (Anm) Heri Prasetyo menjadi simbol perhatian negara. Apalagi, ketiga prajurit itu gugur saat melaksanakan tugas kemanusiaan dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah.

Di Asrama Penerbad Kembang Arum, Semarang, Sjafrie mengunjungi keluarga Letkol Dudi Firmansyah dan Kapten Nurhafiz Akbar Rizki Hartio. Di sana dia sempat berbincang dengan keluarga para prajurit tersebut.

Dari Semarang, Sjafrie kemudian bertandang ke kediaman keluarga Sertu Heri Prasetyo di Gang Kenari, Dusun Larik, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Pada kesempatan tersebut, Menhan bertemu langsung dengan anggota keluarga para prajurit dan menyampaikan duka cita mendalam atas kehilangan yang mereka alami.