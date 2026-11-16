Kronologi Pendaki 16 Tahun Asal Sidoarjo Tewas di Gunung Penanggungan, Sempat Jatuh Dua Kali

JawaPos.com - Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun bernama Ratu Ayu Nayla, warga Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, meninggal dunia saat melakukan pendakian Gunung Penanggungan, Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Korban yang mendaki bersama kakaknya, Rangga Dewa Kusuma (23), menghembuskan napas terakhirnya setelah jatuh ke jurang di jalur pendakian Gunung Penanggungan.

Tim Galena Rescue yang memimpin proses evakuasi membeberkan kronologi di balik musibah tragis tersebut.

Berdasarkan keterangan Fatkur dari Tim Galena Rescue, korban dan kakaknya melakukan pendakian dengan gaya tek-tok (naik-turun tanpa menginap) via jalur baru Sumber Lumpang di Trawas, Mojokerto.

Kedua kakak beradik ini berangkat sejak pagi hari dengan membawa bekal yang sebenarnya sudah cukup untuk perjalanan mereka.

Nahas, setibanya di pos 4 pendakian, mereka berpapasan dengan pendaki lain yang kehabisan air minum. Berhati mulia, korban sempat memberikan air miliknya kepada pendaki yang kehausan tersebut.

"Sempat dimarahi sama kakaknya, 'Loh, belum sampai kok kamu kasihkan, nanti kalau kekurangan gimana'," ujar Fatkur menirukan peringatan sang kakak kepada korban saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/11).

Ketika kurang lebih 100 meter menjelang puncak, kondisi fisik korban mulai drop dan mengalami kelelahan hebat hingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Korban akhirnya dihentikan sementara di jalur yang dikenal cukup terjal dengan tebing curam.

Sang kakak kemudian berinisiatif melanjutkan perjalanan naik sekitar 100 meter ke arah puncak untuk mencari tambahan air minum. Namun, saat sang kakak kembali membawa air, korban sudah tidak berada di tempat ia ditinggalkan.

Mendapati adiknya hilang, sang kakak sempat berniat melapor, namun ia melihat rumput-rumput yang roboh di tepi tebing.

Korban ditemukan jatuh ke jurang tebing sedalam kurang lebih 10 meter. Korban sempat ditolong dan bisa melanjutkan perjalanan perlahan. Saat itu, korban juga masih bisa diajak komunikasi.

Namun dalam kondisi dehidrasi dan kelelahan, korban kembali terjatuh untuk kedua kalinya bersama sang kakak sedalam kurang lebih 15 meter.

Akibat benturan dan kehabisan tenaga, korban akhirnya jatuh pingsan. Sang kakak yang panik lantas memotret kondisi adiknya dan mengirimkan foto serta titik lokasi kepada orang tua mereka di Sukodono, Sidoarjo.

Pihak keluarga yang menerima kabar darurat tersebut langsung bergerak cepat menghubungi Fatkur dari Tim Galena Rescue saat posisi mereka tiba di wilayah Krian.

Merespons laporan tersebut, Tim Galena Rescue pos Sumber Lumpang langsung memberangkatkan lima personel awal untuk melakukan pendakian darurat.

Di tengah jalan, tim kembali diperkuat dengan tambahan 12 personel usai merampungkan evakuasi pendaki sesak napas di jalur Tamiang.

Di tengah proses pendakian tim penyelamat, kabar duka akhirnya datang dari sang kakak yang mengabarkan bahwa adiknya telah meninggal dunia di lokasi.