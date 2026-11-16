Pelajar Perempuan Sidoarjo Meninggal Saat Mendaki di Gunung Penanggungan Trawas

JawaPos.com - Seorang pelajar perempuan berinisial, RAN, 16, asal Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia saat mendaki Gunung Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (15/11/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan mulanya korban mendaki bersama kakaknya Rangga Dewa Kusuma, 23, melalui jalur pendakian Sumber Lumpang di Dusun Bantal, Desa Duyung, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

"Pukul 07.00 keduanya terdaftar di beskem Sumber Lumpang. Mereka naik ke atas rencananya tektok ke Puncak Pawitra," kata Rinaldi, Senin (16/11/2026).

Setelah sampai puncak, korban bersama kakaknya kembali turun. Namun, di tengah perjalanan korban mengalami masalah kesehatan.

Kakaknya berusaha mencari pertolongan dan beberapa tim di Sumber Lumpang naik ke titik korban.

"Saat tiba tim mendapati alat vital (detak jantung, nadi) sudah tidak ada kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Berbagai macam tim yang berjaga di Tamiajeng dan Sumber Lumpang naik," bebernya.

Menurut Rinaldi, saat evakuasi petugas mengalami sedikit kesulitan lantaran korban memiliki berat badan dengan bobot yang berat sehingga harus berhati-hati saat menandu.