Pelajar Perempuan Sidoarjo Meninggal Saat Mendaki di Gunung Penanggungan Trawas
Evakuasi jenazah pelajar perempuan asal Sidoarjo yang meninggal dunia saat tektok di Gunung Penanggungan Trawas, Mojokerto. (istimewa)
JawaPos.com - Seorang pelajar perempuan berinisial, RAN, 16, asal Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia saat mendaki Gunung Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (15/11/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menjelaskan mulanya korban mendaki bersama kakaknya Rangga Dewa Kusuma, 23, melalui jalur pendakian Sumber Lumpang di Dusun Bantal, Desa Duyung, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
"Pukul 07.00 keduanya terdaftar di beskem Sumber Lumpang. Mereka naik ke atas rencananya tektok ke Puncak Pawitra," kata Rinaldi, Senin (16/11/2026).
Setelah sampai puncak, korban bersama kakaknya kembali turun. Namun, di tengah perjalanan korban mengalami masalah kesehatan.
Kakaknya berusaha mencari pertolongan dan beberapa tim di Sumber Lumpang naik ke titik korban.
"Saat tiba tim mendapati alat vital (detak jantung, nadi) sudah tidak ada kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Berbagai macam tim yang berjaga di Tamiajeng dan Sumber Lumpang naik," bebernya.
Menurut Rinaldi, saat evakuasi petugas mengalami sedikit kesulitan lantaran korban memiliki berat badan dengan bobot yang berat sehingga harus berhati-hati saat menandu.
"Evakuasi cukup berat karena yang bersangkutan memiliki bobot tidak ringan sehingga memerlukan beberapa personel dan atas permintaan keluarga begitu sampai di beskem Sumber Lumpang minta segera dibawa ke rumah duka langsung pukul 22.00," pungkasnya.
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