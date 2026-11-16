Skema Kerja dan Insentif Diubah, 36 Relawan Dapur SPPG Kedungpoh Jogja Mengundurkan Diri

JawaPos.com - Sebanyak 36 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengundurkan diri atau tidak melanjutkan pekerjaan usai adanya perubahan skema kerja dan insentif. Akibatnya, pelayanan terhadap 1.316 penerima manfaat terpaksa dihentikan sementara.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala SPPG Kedungpoh Hanif Rifqi mengungkapkan, berdasarkan petunjuk teknis terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026, dapurnya hanya butuh 15 relawan per hari. Mengingat jumlah penerima manfaat di angka 1.000 sampai 1.499 orang.

Aturan tersebut kemudian diuji coba ke 36 relawan selama dua hari. Sistem kerjanya rolling. Namun, skema tersebut justru memunculkan persoalan baru. Karena jumlah tenaga yang bertugas dalam satu waktu berkurang sehingga beban pekerjaan masing-masing relawan meningkat.

”Dalam pelaksanaannya ternyata banyak relawan nggak bisa” ungkap Hanif, dikutip Senin (16/11).

Selain pengaturan jumlah tenaga kerja, kebijakan BGN juga mengubah skema pembiayaan operasional. Batas maksimal biaya operasional ditetapkan Rp 3.000 per penerima manfaat untuk setiap hari pelayanan efektif. Dengan jumlah penerima manfaat 1.316 orang, alokasi maksimal biaya operasional SPPG Kedungpoh mencapai Rp 3.948.000 per hari pelayanan efektif.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman Harsono Budi Waluyo menjelaskan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Perubahan mencakup sistem kerja, kebutuhan tenaga, hingga pola pembiayaan operasional. Sebelumnya, mekanisme menggunakan sistem at cost dengan batas Rp 3.000, sedangkan ketentuan terbaru menjadi up to Rp 3.000.

Menurutnya, yayasan, mitra, dan pengelola SPPG perlu menata ulang rencana anggaran biaya (RAB), komponen belanja, pembagian tugas, hingga insentif relawan. Dalam kasus Kedungpoh, sejumlah penyesuaian sebenarnya telah dilakukan. Mulai dari penyusunan ulang RAB, penerapan sistem shift, hingga pengurangan komponen belanja operasional.

Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh relawan. Mundurnya puluhan tenaga kerja membuat kesiapan operasional dapur tidak lagi memadai.

Harsono menyebut, kekurangan tenaga berpotensi mengganggu seluruh tahapan pelayanan. Mulai dari persiapan bahan pangan, pengolahan, pencucian peralatan, pengemasan, hingga distribusi makanan. Jika tetap dipaksakan beroperasi, kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan beban kerja sekaligus memengaruhi kualitas pelayanan dan keamanan pangan.

Atas pertimbangan itu, yayasan dan mitra memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG Kedungpoh hingga kebutuhan tenaga kerja terpenuhi dan sistem kerja baru dapat disusun.

”Efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran atau jumlah tenaga kerja,” jelasnya dalam keterangan tertulis kemarin (13/11).