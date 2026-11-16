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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 16 November 2026 | 21.12 WIB

Banjir dan Longsor di Aceh Tengah, Seorang Balita Meninggal Dunia Tertimbun Material

Longsor di Aceh Tengah yang mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. (BPBD Aceh Tengah) - Image

Longsor di Aceh Tengah yang mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. (BPBD Aceh Tengah)

JawaPos.com - Bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Sabtu (14/11). Seorang balita berusia 2,7 tahun meninggal dunia setelah tertimbun material longsor yang terjadi di tengah hujan deras.

Berdasarkan laporan Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Tengah, bencana tersebut terjadi di Kecamatan Linge, tepatnya Kampung Simpang Tiga Uning, serta Kecamatan Lut Tawar di Kampung Kanawat. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 15.00 WIB memicu banjir di permukiman warga dan longsor yang menutup badan jalan nasional.

"Seorang anak berusia 2,7 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor," demikian keterangan resmi Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Tengah, dikutip Senin (16/11).

Hingga Minggu (15/11) pagi, kondisi air di sejumlah lokasi dilaporkan belum surut. Sementara itu, material longsor yang menutupi badan jalan nasional masih dalam proses penanganan petugas.

BPBD Kabupaten Aceh Tengah telah mengerahkan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) ke lokasi kejadian. Petugas melakukan pemantauan, pendataan, serta penanganan bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat.

Adapun jumlah warga yang terdampak bencana masih dalam proses pendataan. BPBD juga belum menerima laporan adanya warga yang mengungsi akibat banjir dan longsor tersebut.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan. Sebab, kondisi cuaca yang masih berpotensi memicu hujan deras dapat meningkatkan risiko banjir maupun tanah longsor.

Editor: Sabik Aji Taufan
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balita meninggalTanah Longsor Acehbanjir aceh

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