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Penulis: Taufiq Ardyansyah
Senin, 16 November 2026 | 19.55 WIB

Sulteng Perkuat Ketahanan Pangan, Cetak Sawah hingga Bagikan Bibit Produktif

Anwar Hafid (kiri) memaparkan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di Sulawesi Tengah, termasuk koperasi desa, ketahanan pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat. (Dok. IST) - Image

Anwar Hafid (kiri) memaparkan pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di Sulawesi Tengah, termasuk koperasi desa, ketahanan pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat. (Dok. IST)

JawaPos.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid melaporkan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah pusat melalui Asta Cita di wilayahnya. Program tersebut meliputi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Laporan itu disampaikan Anwar di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kota Palu, Sabtu (14/11).

Anwar menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulteng berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target Indonesia Emas 2045.

“Kami masyarakat Sulawesi Tengah ini sedang berdiri tegak lurus mendukung penuh kepemimpinan dan kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Anwar.

1.981 Koperasi Merah Putih Dibentuk di Sulteng

Salah satu program yang dilaporkan adalah pembentukan 1.981 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 13 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 318 gerai telah siap beroperasi. Sementara itu, lebih dari 800 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.

Di sektor ketahanan pangan, Pemprov Sulteng mendorong program cetak sawah untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian.

Pemerintah daerah juga menyalurkan jutaan bibit tanaman produktif, termasuk durian dan kakao. Program tersebut diharapkan dapat mendukung produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

224 Dapur MBG Layani 561 Ribu Penerima Manfaat

Implementasi program Asta Cita juga menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Anwar menyebut, sebanyak 224 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk melayani 561.084 penerima manfaat program MBG.

Selain itu, tiga sekolah rintisan Sekolah Rakyat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una telah melayani 342 siswa.

Anwar menyampaikan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya menyinergikan kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Dia juga mengungkapkan kebahagiaan masyarakat Sulteng atas kehadiran Presiden Prabowo di Bumi Tadulako.

“Masyarakat Sulawesi Tengah bahagia akan kehadiran Bapak Presiden. Sulawesi Tengah ini miliknya Bapak, bukan milik orang lain,” tegasnya.

Editor: Hendra
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sulawesi tengahMakan Bergizi Gratisprabowo subiantoAnwar HafidKoperasi Merah Putih

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