Bupati Jember Jamin Kesehatan dan Bantuan Sembako Warga Korban Angin Kencang

JawaPos.com - Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk menuntaskan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan distribusi bantuan sembako, bagi warga terdampak bencana angin kencang di Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo, pada Senin (9/11) malam.

Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu juga memastikan telah berkoordinasi intensif dengan jajaran camat, kepala desa, serta perangkat daerah terkait untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan solusi penampungan sementara bagi para korban yang rumahnya rusak parah sembari menunggu proses perbaikan selesai. Selama masa pengungsian, kebutuhan logistik berupa sembako disuplai secara berkala oleh pemerintah," tegas Fawait.

Selain infrastruktur, prioritas utama Pemkab Jember adalah perlindungan kesehatan bagi warga terdampak.

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Dari total 209 jiwa yang terdampak, sebanyak 100 orang telah menerima pemeriksaan kesehatan gratis beserta paket sembako, dan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskannya secara menyeluruh.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember mencatat total sebanyak 231 Kepala Keluarga (KK) terdampak di wilayah Dusun Puloombo dan Dusun Jurojuh.

Berdasarkan asesmen lapangan, tingkat kerusakan material terbagi menjadi 4 unit rumah rusak berat, 16 unit rumah rusak sedang, 211 unit rumah rusak ringan, serta 28 pohon tumbang yang sempat menimpa pemukiman dan menutup akses jalan.

Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo menjelaskan, pembagian penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

Rumah rusak berat ditangani Dinas Perkim, rusak sedang ditangani BPBD, dan rusak ringan diberikan bantuan material berupa genteng.

Dinas Sosial juga mengerahkan tim dapur umum serta mendirikan posko kesehatan di dua RW terdampak agar distribusi logistik dan layanan medis dapat berjalan beriringan secara maksimal.

Berkat sinergi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, relawan, pemerintah kecamatan, dan desa, pembersihan material pohon tumbang di jalur pemukiman kini telah rampung dikerjakan.