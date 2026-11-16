Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Senin, 16 November 2026 | 18.34 WIB

Lindungi Masyarakat Produktif, Jasa Raharja Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas di Sumbar

Jasa Raharja bersama Pemprov Sumbar membangun budaya tertib berlalu lintas. (Istimewa) - Image

Jasa Raharja bersama Pemprov Sumbar membangun budaya tertib berlalu lintas. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat berusia produktif di Sumatera Barat. Perusahaan membangun budaya tertib lalu lintas bersama pemerintah provinsi. 

Direktur Keuangan Jasa Raharja, Dwi Ary Purnomo mengatakan, masyarakat perlu memahami pentingnya keselamatan lalu lintas. Terlebih kecelakaan bisa mengancam jiwa.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah kedua pihak menaruh perhatian besar kepada korban kecelakaan lalu khususnya rentang 25 hingga 54 tahun. Kondisi inj harus dicegah agar tidak terulang.

Berdasarkan data Jasa Raharja, terdapat 984 korban kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia 25-54 tahun, dengan total santunan mencapai Rp19,19 miliar. Kelompok usia 25-29 tahun mencatat jumlah korban tertinggi, yakni 194 orang.

Selanjutnya, kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 169 orang, kelompok usia 45-49 tahun sebanyak 167 orang, dan kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 161 orang.

Selain gambaran korban berdasarkan kelompok usia, data penyaluran santunan Jasa Raharja di Sumatera Barat hingga September 2026 menunjukkan total sebesar Rp 58,95 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp 25,31 miliar dan korban luka-luka sebesar Rp 33,64 miliar.

"Kita harus menjadi bagian dari pencegahan kemunduran ekonomi nasional akibat maraknya angka kecelakaan di jalan raya. Gerakan budaya disiplin keselamatan berkendara ini akan kita masifkan di seluruh Indonesia,” ujar Dwi, Senin (16/11).

Perlu ada gerakan masif yang melibatkan semua lini untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Upaya ini bisa melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan transportasi.

Dalam hal ini, Jasa Raharja mendorong penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun budaya disiplin berlalu lintas. Gerakan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau berbagai daerah hingga tingkat komunitas masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, Jasa Raharja berharap kesadaran masyarakat terhadap risiko kecelakaan semakin meningkat. “Dengan demikian, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan melalui pemberian santunan setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga melalui penguatan langkah pencegahan agar semakin banyak masyarakat terhindar dari risiko kecelakaan lalu lintas,” imbuh Dwi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google

Tags

pemprov sumbarjasa raharjausia produktifbudaya tertib berlalu lintas

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Gandeng Pemprov Jabar, Jasa Raharja Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan - Image
Bisnis

Gandeng Pemprov Jabar, Jasa Raharja Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan

Selasa, 10 November 2026 | 03.10 WIB

Truk Molen Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Jasa Raharja Beri Korban Santunan Rp 50 Juta - Image
Bisnis

Truk Molen Tewaskan 6 Orang di Bekasi, Jasa Raharja Beri Korban Santunan Rp 50 Juta

Senin, 2 November 2026 | 16.18 WIB

Tabrakan Maut di Lampung, Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tewas  - Image
Bisnis

Tabrakan Maut di Lampung, Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tewas 

Senin, 26 Oktober 2026 | 15.19 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore