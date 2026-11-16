Lindungi Masyarakat Produktif, Jasa Raharja Bangun Budaya Tertib Lalu Lintas di Sumbar

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) meningkatkan upaya perlindungan bagi masyarakat berusia produktif di Sumatera Barat. Perusahaan membangun budaya tertib lalu lintas bersama pemerintah provinsi.

Direktur Keuangan Jasa Raharja, Dwi Ary Purnomo mengatakan, masyarakat perlu memahami pentingnya keselamatan lalu lintas. Terlebih kecelakaan bisa mengancam jiwa.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah kedua pihak menaruh perhatian besar kepada korban kecelakaan lalu khususnya rentang 25 hingga 54 tahun. Kondisi inj harus dicegah agar tidak terulang.

Berdasarkan data Jasa Raharja, terdapat 984 korban kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia 25-54 tahun, dengan total santunan mencapai Rp19,19 miliar. Kelompok usia 25-29 tahun mencatat jumlah korban tertinggi, yakni 194 orang.

Selanjutnya, kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 169 orang, kelompok usia 45-49 tahun sebanyak 167 orang, dan kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 161 orang.

Selain gambaran korban berdasarkan kelompok usia, data penyaluran santunan Jasa Raharja di Sumatera Barat hingga September 2026 menunjukkan total sebesar Rp 58,95 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas santunan bagi korban meninggal dunia sebesar Rp 25,31 miliar dan korban luka-luka sebesar Rp 33,64 miliar.

"Kita harus menjadi bagian dari pencegahan kemunduran ekonomi nasional akibat maraknya angka kecelakaan di jalan raya. Gerakan budaya disiplin keselamatan berkendara ini akan kita masifkan di seluruh Indonesia,” ujar Dwi, Senin (16/11).

Perlu ada gerakan masif yang melibatkan semua lini untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Upaya ini bisa melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan transportasi.

Dalam hal ini, Jasa Raharja mendorong penguatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun budaya disiplin berlalu lintas. Gerakan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau berbagai daerah hingga tingkat komunitas masyarakat.