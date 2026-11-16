Pemkab Jember Perbaiki Ratusan Rumah di Ledokombo yang Disapu Angin Kencang

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Jember melanjutkan penanganan pascabencana angin kencang yang melanda Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo.

Ratusan rumah warga yang terdampak di Dusun Paluombo dan Dusun Jurojuh mulai diperbaiki oleh berbagai unsur tanggap darurat, termasuk untuk memulihkan infrastruktur dasar lainnya dan distribusi logistik.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menyatakan fokus utama pihaknya adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan penanganan fisik berjalan lancar.

"Alhamdulillah, berkat kerja sama yang solid antara BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa, para relawan, serta dukungan penuh dari berbagai instansi, situasi di lapangan kini sudah berangsur normal dan kondusif," ujar Edy.

Untuk percepatan pemulihan fisik, proses perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dilakukan secara gotong royong antara warga bersama petugas gabungan, dan menunjukkan hasil positif.

Dari total 211 unit rumah warga yang tercatat mengalami kerusakan kategori ringan, sebanyak 141 rumah kini telah rampung diperbaiki, baik melalui kerja bakti bersama maupun dikerjakan secara mandiri oleh pemilik rumah.

Selain tempat tinggal, sejumlah fasilitas dan infrastruktur vital di wilayah terdampak juga telah berfungsi normal kembali.

Aliran listrik yang sempat terputus dan terkendala akibat terjangan angin kencang kini sudah kembali menyala normal.

Begitupun jaringan pipa air bersih warga telah rampung diperbaiki total, sehingga pasokan air bersih kini kembali mengalir lancar ke rumah-rumah warga.

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Jalur utama antarpedusunan juga telah terbuka lebar dan dapat dilalui secara normal baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Di sektor pemenuhan logistik dan material bangunan, distribusi bantuan terus mengalir deras dan tepat sasaran berkat kolaborasi lintas lembaga.

Bantuan material bangunan berupa genteng hasil sinergi dari berbagai pihak telah disalurkan sebanyak 14.850 buah.

Bantuan tersebut menyasar puluhan rumah warga di RW 04 dan RW 05 serta fasilitas umum berupa tiga unit mushola.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban maupun ratusan relawan yang berjibaku dalam kerja bakti, dapur umum dan posko dapur beroperasi aktif menyalurkan ratusan bungkus nasi serta paket sembako setiap harinya.

Pemkab Jember melalui dinas terkait juga menggerakkan tim medis gabungan dari Puskesmas Ledokombo, Kalisat, dan Jelbuk untuk membuka posko layanan kesehatan gratis.

Total sebanyak 176 jiwa telah mendapatkan pemeriksaan medis, di mana laporan awal menunjukkan tidak ada keluhan kesehatan berarti yang dialami oleh para korban.