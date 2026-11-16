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Penulis: Dhimas Ginanjar
Senin, 16 November 2026 | 17.03 WIB

Gubernur Lalu Iqbal Rangkul 10 Kabupaten Kota NTB Bergerak Bersama Tanam Tiga Juta Pohon

Gubernur Lalu Iqbal menargetkan penanaman tiga juta pohon sepanjang 2026. - Image

Gubernur Lalu Iqbal menargetkan penanaman tiga juta pohon sepanjang 2026.

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penanaman tiga juta pohon sepanjang 2026 untuk menekan laju kerusakan hutan sekaligus memulihkan lingkungan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam gerakan penghijauan tersebut, terutama di wilayah yang kerap dilanda banjir akibat kerusakan hutan.

Komitmen tersebut dibangun dalam rapat koordinasi Gubernur Iqbal bersama 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB pada Jumat, 13 November 2026. Gerakan penghijauan ini menjadi bagian dari program Indonesia Asri, NTB Bersih dan Lestari yang juga mencakup kegiatan pembersihan lingkungan secara bersama-sama.

“Kita akan mulai melakukan gerakan Indonesia Asri, NTB Bersih dan Lestari secara masif. Kita akan melakukan penanaman kembali pohon di masing-masing kabupaten/kota,” kata Iqbal.

Iqbal memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang kerap dilanda banjir, seperti Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pemulihan kawasan hutan di wilayah tersebut menjadi salah satu langkah yang didorong untuk mengurangi risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, gerakan penghijauan akan dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota secara bergiliran.

“Pak Gubernur ingin setiap bulan ke masing-masing kabupaten untuk secara serentak melakukan reboisasi atau penghijauan. Kalau 2026 saja, sekitar tiga juta pohon. Itu sudah kita targetkan,” ujar Didik.

Untuk memenuhi kebutuhan bibit, Dinas LHK NTB akan berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Sementara itu, lokasi penanaman telah disiapkan melalui masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Jenis pohon yang ditanam akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, salah satunya tanaman kemiri untuk kawasan Bima dan Dompu.

Upaya pemulihan hutan di NTB juga mendapat dukungan pendanaan dari Norwegia melalui program Forest and Other Land Use (FOLU). Dukungan senilai Rp10,5 miliar tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi hutan dan lahan seluas sekitar 200 hektare.

“Untuk rehabilitasi melalui dana FOLU, kita mendapat sekitar 200 hektare. Dananya dari FOLU sebesar Rp10,5 miliar,” jelas Didik.

Berdasarkan data Dinas LHK dan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, luas kawasan hutan di NTB mencapai lebih dari 1,07 juta hektare atau sekitar 53 persen dari total luas daratan provinsi. Besarnya cakupan kawasan hutan tersebut menjadikan upaya menjaga dan memulihkan hutan sebagai bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di NTB.

Editor: Dhimas Ginanjar
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