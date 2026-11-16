Hattrick! Sidoarjo Juara I STBM Award Nasional 3 Tahun Berturut-turut, Kini Sabet Kategori Paripurna

JawaPos.com — Kabupaten Sidoarjo kembali mengukir prestasi nasional dengan meraih juara pertama Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2026 kategori Paripurna.

Penghargaan yang diserahkan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Minggu (15/11/2026), sekaligus menandai keberhasilan Sidoarjo mempertahankan posisi pertama selama tiga tahun berturut-turut melalui penguatan program sanitasi masyarakat.

Keberhasilan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena penghargaan diraih secara berjenjang, mulai kategori Pratama, Madya, hingga Paripurna.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, prestasi nasional itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program sanitasi.

"Alhamdulillah, hari ini Sidoarjo menerima STBM Award terbaik 1 tingkat nasional. Terima kasih kepada Wakil Bupati, Sekda, seluruh OPD, Kepala Dinas Kesehatan, camat, dan kepala desa yang telah memberikan dukungan," kata Bupati Subandi.

Subandi menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.

Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan penyuluhan dan bantuan program agar penerapan sanitasi semakin menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Tiga Tahun Berturut-turut Juara Nasional, Apa Rahasia Sidoarjo?

Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo meraih STBM Award selama tiga tahun berturut-turut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa.

Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam memenuhi berbagai indikator penilaian sanitasi yang ditetapkan pada tingkat nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes, menyebut pencapaian tahun ini sebagai hattrick yang membanggakan.

Pasalnya, Kabupaten Sidoarjo selalu berhasil menempati peringkat pertama meskipun kategori penghargaan yang diikuti terus meningkat.

“Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun ketiga Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Sebelumnya, Sidoarjo meraih kategori Pratama dan Madya, kemudian tahun ini kategori Paripurna. Selama tiga tahun berturut-turut, Sidoarjo berhasil meraih peringkat pertama. Ini hattrick,” kata Lakhsmie.

Lakhsmie menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo secara intensif membangun koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memenuhi indikator STBM.

Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta pemerintah kecamatan dan desa.

Kerja sama tersebut memungkinkan program sanitasi dijalankan melalui pembagian peran antarlembaga sesuai bidang masing-masing.

Dengan demikian, pelaksanaan STBM tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur pemerintahan.

Lima Pilar STBM Jadi Fokus, Bagaimana Penerapannya?

Setelah meraih kategori Paripurna pada STBM Award 2026, Kabupaten Sidoarjo berupaya mempertahankan pencapaian melalui penguatan lima pilar sanitasi.

Kelima pilar tersebut menjadi dasar perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.

Pilar pertama adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, sedangkan pilar kedua membiasakan cuci tangan menggunakan sabun.

Dua langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun perilaku hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari.

Pilar ketiga berfokus pada pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga agar kebersihannya tetap terjaga.

Sementara itu, pilar keempat menekankan pengamanan sampah rumah tangga dan pilar kelima berkaitan dengan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Lakhsmie menegaskan, penerapan kelima pilar tersebut akan terus diperkuat melalui koordinasi Dinas Kesehatan dengan OPD terkait.

Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan pemerintah desa agar pelaksanaan program sanitasi dapat menjangkau lebih banyak keluarga.

Target berikutnya adalah memastikan penerapan STBM semakin merata hingga tingkat rumah tangga di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

Lakhsmie berharap program tersebut tidak hanya berjalan di desa-desa yang selama ini menjadi perwakilan dalam pelaksanaan maupun penilaian.

Bupati Subandi Minta Sanitasi Diperluas hingga Desa dan Kecamatan

Bupati Subandi meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mempertahankan kerja sama setelah Kabupaten Sidoarjo meraih STBM Award 2026 kategori Paripurna.

Menurutnya, penghargaan nasional harus menjadi motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan program sanitasi secara berkelanjutan.

“Mudah-mudahan setelah penghargaan ini, kita terus memberikan yang terbaik, khususnya dalam bidang sanitasi, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan,” harapnya.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pemerataan pelaksanaan program hingga wilayah pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Subandi juga mengajak camat dan kepala desa memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dalam menjalankan program sanitasi.

Dukungan pemerintah di setiap tingkatan dinilai penting untuk memastikan penyuluhan maupun bantuan program dapat terus dilaksanakan.

Sementara itu, Lakhsmie menyampaikan apresiasi kepada Bupati Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana atas arahan serta dukungan selama pelaksanaan program.

Dia berharap sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa semakin kuat untuk menjaga keberlanjutan pencapaian tersebut.

Tak Hanya STBM Award, Sidoarjo Juga Raih Penghargaan Pengendalian Hipertensi

Selain menjuarai STBM Award 2026 kategori Paripurna, Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Hipertensi Terkendali Award 2026.

Penghargaan dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) tersebut menempatkan Kabupaten Sidoarjo pada peringkat ketiga.

Capaian itu menambah daftar penghargaan yang diterima Kabupaten Sidoarjo dalam bidang kesehatan pada tahun ini.

Bagi Dinas Kesehatan, kedua penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Lakhsmie berharap pencapaian tersebut dapat memotivasi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus menjalankan tanggung jawab pelayanan publik secara optimal.

Dia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan pimpinan daerah dalam melaksanakan berbagai program kesehatan.

“Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pemicu kami untuk berbuat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas negara. Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi serta mengharapkan bimbingan dan arahan dari Bapak Bupati maupun Ibu Wakil Bupati,” pungkasnya.

Dengan tiga gelar juara pertama STBM Award nasional secara beruntun, Kabupaten Sidoarjo kini menghadapi tantangan mempertahankan konsistensi pelaksanaan sanitasi.