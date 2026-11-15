Stok Logistik Gudang BPBA Jadi Andalan Penanganan Darurat Korban Banjir Aceh Singkil

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginstruksikan otoritas penanggulangan bencana Provinsi Aceh untuk segera menyalurkan persediaan logistik di gudang demi mempercepat penanganan darurat banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Minggu (15/11). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan sisa stok barang bantuan yang tersimpan di gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pasca penanganan bencana banjir dan longsor akibat siklon Senyar pada 2025 lalu.

Arahan percepatan distribusi bantuan tersebut tertuang secara resmi melalui surat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB tertanggal 15 November 2026.

Kebijakan ini diambil agar kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak banjir dapat segera tertangani tanpa harus menunggu proses pengiriman logistik dari pusat.

Kebijakan percepatan distribusi ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil yang dikirimkan kepada Kepala BNPB pada 14 November 2026.

Dalam surat tersebut, pihak daerah merinci berbagai kebutuhan mendesak yang saat ini diperlukan oleh para warga di lokasi terdampak.

Adapun daftar kebutuhan yang diajukan meliputi tenda pengungsi, terpal, matras, selimut, sarung, sajadah, mukena, seragam sekolah, perlengkapan sekolah, peralatan dapur umum, velbed, hingga perahu polyethylene.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa persediaan yang ada di gudang BPBA saat ini mampu menutupi sebagian besar daftar permintaan tersebut.

"Dari kebutuhan yang diajukan tersebut, gudang BPBA saat ini dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan yang diminta, meliputi matras, tenda pengungsi dan peralatan dapur lengkap dengan kompornya. Agar dapur umum tersebut dapat langsung beroperasi, juga disiapkan tabung gas sebagai pelengkapnya," ujar Berton, Minggu (15/11).

Sebagai tahap awal pemenuhan di lapangan, BNPB bersama BPBA juga telah menyalurkan tambahan pasokan berupa sarung dan selimut.

Pemanfaatan stok yang sudah tersedia di tingkat provinsi ini dinilai sebagai cara paling efektif untuk memastikan kebutuhan dasar datang q terdampak dapat segera terpenuhi tanpa harus menunggu proses pengadaan yang panjang.

Dalam operasional penanganan bencana di Aceh Singkil ini, ketersediaan logistik di gudang BPBA diposisikan sebagai sumber utama.

Mekanisme tersebut memungkinkan BNPB dan BPBD setempat bergerak secara taktis menyalurkan matras, tenda pengungsi, perlengkapan dapur, hingga selimut ke titik-titik pengungsian.

Ke depannya lagi, BNPB memastikan bahwa koordinasi lintas instansi yang melibatkan BPBA, BPBD Kabupaten Aceh Singkil, unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah akan terus diperkuat secara berkala.