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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 16 November 2026 | 04.15 WIB

Gunung Ibu Maluku Utara Erupsi Malam Ini, Kolom Abu Setinggi 500 Meter Menuju ke Barat Daya

ILUSTRASI. Visual erupsi gunung. (PVMBG) - Image

ILUSTRASI. Visual erupsi gunung. (PVMBG)

JawaPos.com - Gunung Ibu di Maluku Utara kembali erupsi dengan memuntahkan kolom abu setinggi 500 meter di atas puncak kawah pada Minggu malam (15/11) pukul 21.02 WIT.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi tersebut terekam jelas di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi gempa tercatat selama 1 menit 5 detik.

Kolom abu tebal berwarna kelabu teramati condong mengarah ke sektor barat daya. Posisi puncak kawah vulkanik ini berada pada ketinggian sekitar 1.825 meter di atas permukaan laut.

Hingga saat ini, status aktivitas vulkanik Gunung Ibu masih ditetapkan pada Level II atau Waspada. Otoritas kebencanaan meminta warga yang bermukim di sekitar lereng maupun wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu.

Menanggapi situasi ini, PVMBG mengeluarkan rekomendasi tegas agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di dalam radius 2 kilometer dari kawah.

Selain itu, wilayah perluasan sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara juga dinyatakan steril dari segala aktivitas manusia.

"Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diminta untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan Pos Pengamatan Gunung Ibu di Desa Gam Ici maupun PVMBG di Bandung guna memperoleh pembaruan data aktivitas vulkanik secara langsung," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (15/11).

Apabila terjadi hujan abu di kawasan permukiman, warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan disarankan mengenakan masker dan kacamata pelindung untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pihaknya terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat demi memastikan kesiapsiagaan langkah antisipasi.

Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Pembaruan data resmi mengenai aktivitas Gunung Ibu dapat diakses secara berkala melalui aplikasi atau situs web Magma Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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