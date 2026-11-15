3 WNA Pakistan Penjual Peci Keliling di Banten Diamankan Imigrasi

JawaPos.com - Imigrasi Indonesia mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan penjualan peci dan kaligrafi secara keliling dari rumah ke rumah di Provinsi Banten.

"Kasus itu bermula dari informasi yang disampaikan dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada 26 Oktober 2026 mengenai keberadaan seorang WNA yang berjualan peci dari rumah ke rumah di Kota Serang," kata Kepala Kantor Imigrasi Serang, I Gusti Agung Komang Artawan dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (15/11).

Kepala Kantor Imigrasi Serang, I Gusti Agung Komang Artawan menjelaskan, ketiga WNA tersebut yakni inisial MI dan MJ merupakan pemegang izin tinggal terbatas untuk pekerja jarak jauh (remote worker), sedangkan MAJ menggunakan izin tinggal pra-investasi.

Kemudian, lanjut dia, diperoleh informasi tambahan dari Polres Lebak pada 31 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Serang melakukan penelusuran dan pengumpulan keterangan.

"Hingga akhirnya tim mengamankan ketiganya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Menurutnya, ketiga terduga selama di Indonesia beraktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal sebagai remote worker dan pra-investasi.

Ketiganya diamankan di Kampung Sukamaju, Desa Kayu Agung, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa (3/11).

Dari hasil pemeriksaan, ketiga WNA mengaku membeli peci di kawasan Tanah Abang dengan harga sekitar Rp 1.750 hingga Rp2.000 per buah, kemudian menjualnya kembali dengan cara berkeliling kampung dari rumah ke rumah seharga Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per peci.

Mereka melakukan aktivitas berjualan di sejumlah wilayah Banten, meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

Gusti menyebut, dugaan kegiatan berjualan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal yang dimiliki ketiganya. Atas dugaan tersebut, ketiganya berpotensi dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

"Saat ini, Kantor Imigrasi Serang masih melakukan pendalaman untuk memastikan unsur pelanggaran serta menentukan langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Gusti menambahkan, pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap orang asing menjalankan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan.

Kemudahan layanan keimigrasian, kata dia, harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Hal ini sejalan komitmen Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat.