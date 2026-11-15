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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 16 November 2026 | 01.13 WIB

Wakanda Soroti Pengamanan Kendaraan Ala Aparat, 5 Motor Tidak Jelas Rimbanya Usai Demo 10 November

Suasana di kawasan Tugu Jogja saat keos terjadi usai demonstrasi Hari Pahlawan 10 November 2026 lalu (Dok Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja). - Image

Suasana di kawasan Tugu Jogja saat keos terjadi usai demonstrasi Hari Pahlawan 10 November 2026 lalu (Dok Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja).

JawaPos.com - Keberadaan lima sepeda motor milik warga belum diketahui setelah kerusuhan yang di demonstrasi Hari Pahlawan di Jogja pada Selasa (10/11). Kendaraan tersebut diduga dibawa atau diamankan aparat kepolisian saat situasi di lokasi demonstrasi memanas.

Wadah Komunikasi Driver Aktif Yogyakarta (Wakanda) menerima laporan kehilangan dari sejumlah warga. Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) hingga Minggu (15/11), belum ada kepastian mengenai lokasi maupun status kendaraan yang dilaporkan hilang tersebut.

Ketua Umum Wakanda Wuri Rahmawati mengatakan lima motor yang belum ditemukan terdiri atas Honda Scoopy hitam bernopol K 4007 JK, Honda PCX hitam AB 2360 FP, Yamaha NMax AB 3260 KO, serta dua Honda Vario 125 dengan nomor polisi AB 6026 AI dan AB 2126 TX.

Dari sejumlah laporan tersebut, Wuri menyoroti kasus hilangnya Yamaha Nmax AB 3260 KO di kawasan Simpang Galeria Mall. Motor itu diduga diamankan aparat ketika kerusuhan berlangsung. 

Tidak hanya kendaraan, tas milik pemilik yang berisi telepon genggam dan perlengkapan pribadi juga ikut dibawa. Padahal, pemilik motor disebut hanya melintas setelah pulang bekerja. 

"Pemilik kendaraan itu pulang kerja tapi ikut ditangkap bersama 157 orang lain. Saat ini sudah dibebaskan. Tapi kendaraan, tas berisi handphone dan perlengkapan pribadi belum diketahui keberadaannya," ujar Wuri dikutip dari Jawa Pos Radar Jogja, Minggu (15/11). 

Laporan kehilangan lainnya dialami pemilik Honda Vario 125 bernopol AB 6026 AI.  Berdasarkan informasi yang diterima Wakanda, motor tersebut awalnya ditinggalkan di Jalan C Simanjuntak, Terban. Saat itu, pemilik berusaha menyelamatkan diri dari kerusuhan.

Dalam situasi tersebut, pemilik justru turut diamankan aparat. Kunci motor kemudian diminta dengan alasan kendaraan akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman.

Namun, setelah motor dan kuncinya dibawa, keberadaan kendaraan itu tidak kunjung diketahui. Pemilik telah berupaya menelusurinya melalui Polda DIY, Polresta Yogyakarta, hingga Polsek setempat. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan kejelasan.

Sementara itu, tiga pemilik kendaraan lainnya belum bisa memastikan apakah motor mereka turut diamankan aparat. Ketiganya diketahui meninggalkan kendaraan di lokasi ketika situasi semakin tidak kondusif.

Wakanda juga menyoroti tata cara pengamanan kendaraan dalam penindakan saat kerusuhan. Wuri mencontohkan kasus Honda Scoopy bernopol AB 2360 FP yang sempat diamankan aparat, tetapi tidak dibawa ke Polda DIY.

Motor tersebut justru ditemukan dalam kondisi terlantar di belakang SPBU Terban. Pemilik akhirnya dapat mengambil kembali kendaraannya dengan menggunakan kunci cadangan.

"Berkaca dari kasus ini seharusnya mau bagaimanapun, sepeda motor yang diamankan itu sebaiknya ditaruh di polsek atau polres, minimal harus dibawa ke kantor instansi," tegasnya.

Menurut Wuri, sejumlah warga yang kehilangan kendaraan juga telah mendatangi berbagai kantor kepolisian untuk meminta penjelasan. Namun, mereka justru diarahkan untuk membuat surat kehilangan.

Situasi itu dinilai semakin membingungkan, terutama bagi warga yang mengetahui kendaraannya diduga dibawa aparat ketika kerusuhan terjadi. Mereka membutuhkan kepastian apakah motor tersebut tercatat sebagai barang yang diamankan atau justru hilang.

Wakanda berharap kepolisian mengevaluasi prosedur pengamanan barang milik warga dalam setiap penindakan di lapangan. Pencatatan dan keterbukaan informasi mengenai kendaraan yang dibawa dinilai penting untuk mencegah kerugian masyarakat yang tidak terlibat dalam kericuhan. "Khawatirnya asumsinya ke mana-mana," pungkas Wuri.

Editor: Diar Candra
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10 November 2026demo rusuhjogjapolisi

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