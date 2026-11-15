Bandung-Ciwidey Diterjang Cuaca Ekstrem, 588 Rumah Rusak

JawaPos.com - Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (14/11) hingga Minggu (15/11) pagi.

Sedikitnya 588 unit rumah rusak, 561 kepala keluarga (KK) terdampak, serta tiga warga mengalami luka-luka akibat terjangan cuaca ekstrem ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peristiwa ini sebagai bagian rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam periode 24 jam terakhir sejak Sabtu pukul 07.00 WIB.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan, di Kabupaten Bandung Barat, terjangan hujan deras dan angin kencang melanda sembilan desa yang tersebar di Kecamatan Batujajar dan Cihampelas.

Peristiwa ini berdampak langsung pada 427 KK dan memaksa tiga KK mengungsi. Selain itu, dilaporkan dua orang mengalami luka ringan dan satu orang mengalami luka berat.

Kerusakan material tercatat mencakup sekitar 588 unit rumah warga, dua fasilitas ibadah, satu fasilitas pendidikan, dan satu fasilitas sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI, Polri, PLN, dan aparat setempat segera dikerahkan untuk pendataan serta pembersihan material.

Cuaca ekstrem serupa juga menerjang Kabupaten Bandung, tepatnya di empat desa yang meliputi Desa Pasirjambu, Mekarmaju, dan Tenjolaya di Kecamatan Pasirjambu, serta Desa Ciwidey di Kecamatan Ciwidey.

"Sekitar 134 KK terdampak dan tidak terdapat laporan pengungsi. Kerusakan juga dilaporkan pada rumah warga, satu unit kantor, serta sejumlah ruko pasar," ujar Berton, Minggu (15/11).

Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Bandung, angin puting beliung menerjang kawasan Pasar Cibeureum sekitar pukul 14.30 WIB dan berlanjut ke Pasir Jambu pada pukul 15.00 WIB pada Sabtu sore.

Embusan angin yang kuat membuat atap bangunan beterbangan serta merusak kabel listrik, jaringan telepon, hingga papan reklame (billboard).

BPBD Kabupaten Bandung memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden di wilayah tersebut.

Petugas gabungan telah melakukan asesmen, penanganan pohon tumbang, dan pembersihan puing-puing hingga situasi berangsur kondusif.

Menyikapi potensi cuaca ekstrem yang masih berlangsung, BNPB dan BPBD setempat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.