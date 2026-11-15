Hilang Sepekan, Pendaki Gunung Bawakaraeng Ditemukan Selamat

JawaPos.com - Seorang pendaki bernama bernama Asrading, 15, dilaporkan hilang selama sepekan di Gunung Bawakaraeng akhirnya di temukan dalam keadaan selamat di sekitar Air Terjun Kambara (berkuda), Desa Topidi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Alhamdulillah, kami dapat pendaki yang hilang selama tujuh hari. Hari ini kami temukan, kami dapat di punggung Air Terjun Berkuda," kata salah seorang warga tergabung dalam tim pencari melalui keterangan video yang diperoleh dari media sosial WhatsApp (WA) di Gowa, Minggu (15/11).

Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, dua warga mendampingi korban menyampaikan pesan melalui video kepada warga maupun tim SAR gabungan untuk segera menjemputnya.

"Alhamdulillah, berkat doa dan orang-orang semua, kita dapat. Semua warga Topudi yang sempat, bisa dibantu untuk evakuasi orang hilang (korban) ini," tuturnya lagi.

Dalam video itu terlihat korban menyelimuti tubuhnya dengan sarung berwarna biru. Kondisinya terlihat lemah dan letih, serta ada sejumlah luka baru di wajahnya.

Ia ditemani penduduk lokal duduk di bawah pohon sembari melihat kamera ponsel dan memegang gelas biru dengan kedua tangannya, sesekali meneguk air dari gelas itu, di area gunung setempat.

Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah terpisah dari rombongannya. Asrading terakhir kali terlihat di area sekitar Sungai 4, jalur pendakian Lembah Ramma pada Minggu (8/11).

Hingga anggota rombongannya tiba di Basecamp Lembanna, korban tidak kunjung tiba di basecamp. Rekannya menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak keluarga, selanjutnya meminta bantuan tim SAR untuk melakukan pencarian.

Kantor Basarnas Makassar baru menerima laporan dari pihak BPBD Gowa pada Senin (9/11) pukul 05.30 WITA ada pendaki hilang di gunung setempat. Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim pencarian untuk operasi SAR. Pada Rabu (11/11) pakaian, topi, dan tas korban ditemukan, namun korban tidak berada di tempat.

"Setelah tujuh hari melakukan pencarian, tim SAR sabungan berhasil menemukan Asrading (15). Korban ditemukan sekitar pukul 13.00 WITA dalam keadaan selamat. Namun, dalam kondisi lemas dan luka lecet dibagikan wajah serta beberapa bagian tubuh lainnya," kata Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar Andi Sultan.

Korban ditemukan pada titik koordinat 05°17'25.22" Lintas Selatan (LS) dan 119°53'20.41" Bujur Timur (BR) atau sekitar 2,35 kilometer dari lokasi awal kejadian ke arah barat pegunungan setempat.

Kemudian Tim SAR gabungan mengevakuasi korban menuju Desa Topidi. Pada pukul 14.30 WITA korban tiba di desa setempat, selanjutnya dibawa menggunakan ambulans ke Puskesmas Tinggimoncong untuk penanganan medis.

"Keberhasilan menemukan korban merupakan hasil kerja sama dan koordinasi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat," ucap Andi Sultan.