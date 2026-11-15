Borobudur Marathon 2026 Terhenti Karena Force Majeur, Suhu Di Atas 32,3 Derajat Jadi Penyebabnya

JawaPos.com - Event lari Borobudur Marathon 2026 yang berlangsung Minggu (15/11) di kawasan Borobudur, Magelang mendadak distop alias dihentikan saat pelari masih berusaha menyelesaikan lomba.

Sebagaimana diberitakan Radar Semarang (Jawa Pos Group) Minggu (15/11), keputusan menghentikan Borobudur Marathon 2026 ditengah perlombaan itu diambil panitia tepat pukul 09.45 WIB. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca panas serta kapasitas tenda medis yang dilaporkan sudah hampir penuh.

Dikutip dari media sosial resmi Borobudur Marathon, berdasarkan hasil pantauan kondisi temperatur telah masuk kategori Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) yaitu di angka > 32,3 derajat Celsius. Dan artinya suhu ini masuk kategori Black Flag.

Dalam pernyataannya, pihak panitia menyatakan keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama panitia dalam mengambil keputusan tersebut. Kondisi cuaca yang semakin panas berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi para pelari, terutama mereka yang masih berada di lintasan.

Selain menghentikan perlombaan, panitia juga melakukan penyesuaian dengan memperpendek rute menuju garis finis. Para peserta yang diarahkan untuk menyelesaikan perjalanan melalui rute yang telah diperpendek tetap akan mendapatkan medali.

Penggunaan black flag atau bendera hitam menjadi penanda penting dalam situasi tersebut. Sinyal ini berkaitan dengan penghentian perlombaan demi menjaga keselamatan seluruh peserta.

Keputusan panitia Borobudur Marathon 2026 itu mendapat apresiasi. Dalam sebuah ajang lari jarak jauh, pencapaian waktu dan keberhasilan mencapai garis finis memang menjadi target para peserta. Namun, keselamatan dan kesehatan pelari tetap harus menjadi prioritas.

“Keputusan yang tepat,” tulis akun @raysportindo di kolom komentar Borobudur Mararhon. “Respect,” tulis @cahyowisja dan @mahful68.

Cuaca panas dan meningkatnya kebutuhan penanganan medis merupakan kondisi yang tidak bisa dianggap sepele. Menghentikan perlombaan dalam situasi seperti ini menjadi langkah pencegahan untuk menghindari risiko yang lebih besar.



Apresiasi juga layak diberikan kepada seluruh petugas medis dan panitia yang telah bekerja menangani situasi di lapangan.