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Penulis: Antara News
Minggu, 15 November 2026 | 22.42 WIB

Peluang Kerja buat Warga Lokal di Sirkuit Mandalika

Ilustrasi marshal lintasan di Race Control Pertamina Mandalika International Circuit. (ANTARA/HO) - Image

Ilustrasi marshal lintasan di Race Control Pertamina Mandalika International Circuit. (ANTARA/HO)

JawaPos.com - Kehadiran Pertamina Mandalika International Circuit membuka peluang kerja dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat lokal, termasuk sebagai marshal balapan dan tenaga pengecatan lintasan untuk ajang internasional.

"Dulu orang Pengadang ke Malaysia buat petik sawit, sekarang sudah ada orang Pengadang yang ke Malaysia buat jadi marshal," kata Samsuri Ramadan, marshal yang kini bertugas sebagai koordinator marshal lintasan di Race Control Pertamina Mandalika International Circuit, dalam keterangan pers ITDC, Minggu (15/11).

Samsuri, 45 tahun, merupakan mantan petani asal Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang bergabung sebagai marshal sejak 2021. Ia lolos seleksi bersama 300 orang dari lebih 1.000 pelamar dan mulai bertugas setelah mengikuti pelatihan selama dua minggu.

Pengalamannya berkembang melalui keterlibatan dalam berbagai ajang balap, mulai dari Asia Road Racing Championship (ARRC), World Superbike (WSBK), hingga MotoGP di Mandalika.

Pada 2023, Samsuri juga bertugas dalam ajang Formula E di Jakarta International e-Prix Circuit, Ancol. Setahun kemudian, ia mendapat kesempatan bertugas di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Sejak 2024, Samsuri dipercaya bertugas di Race Control untuk memberikan komando kepada sekitar 200 marshal yang berada di lintasan. Tugasnya mencakup koordinasi evakuasi ketika terjadi kecelakaan, pengumpulan informasi kondisi pembalap dan kendaraan, serta pemantauan keamanan lintasan.

Selain Samsuri, kesempatan berkembang melalui aktivitas sirkuit juga dirasakan Ki Agus Doni, 34 tahun. Warga Lombok Tengah tersebut merupakan anggota marshal generasi pertama Mandalika yang bergabung pada 2021.

Sebelum terlibat dalam kegiatan balap, Doni mengelola bengkel pengecatan sepeda motor bernama Gobet di Leneng, Praya. Keahlian tersebut kemudian menjadi bekal untuk mengembangkan keterampilannya dalam pengecatan lintasan sirkuit.

Pada 2023, Doni mendapat kesempatan belajar teknik pengecatan sirkuit dari Roadgrip Motorsport Indonesia (RMI), perusahaan yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan lintasan Mandalika.

Setelah menjalani pelatihan, Doni bersama tujuh anggota timnya dipercaya menangani pengecatan lintasan menjelang penyelenggaraan MotoGP. Pekerjaan tersebut membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Pengecatan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapisan cat dan permukaan aspal. Bagian cat yang rusak atau mengelupas harus dikerok terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecatan ulang untuk memastikan keamanan lintasan.

"Jadi tahun itu (2023), mau MotoGP dan pengecatan dikerjakan RMI. MGPA meminta kami ikut untuk belajar. Dari cara menggunakan mesin, membuat garis, dan lainnya. Dari situ, setelah dilihat bisa jalan sendiri, kami yang pegang," kata Doni.

Selain menangani pengecatan lintasan, Doni juga menjadi salah satu manajer tim dalam Mandalika Festival of Speed (MFoS), ajang kejuaraan balap mobil tahunan di Mandalika.

Keduanya berharap kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengalaman di ajang internasional dapat terus diberikan kepada lebih banyak tenaga kerja lokal.

Samsuri secara khusus berharap Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dan pemerintah dapat membuka kesempatan serupa bagi marshal lainnya agar mereka juga memperoleh pengalaman bertugas di sirkuit internasional.

Editor: Bintang Pradewo
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sirkuit mandalikawarga lokal

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