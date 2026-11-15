Kebakaran Hutan Papua Selatan Diklaim Mereda, BNPB Ungkapkan Sisa Lahan Terbakar Kian Sedikit

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan penanganan kebakaran hutan di Papua Selatan menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan. Hingga, Sabtu (14/11) pukul 18.00 WIB, sisa lahan yang belum padam berkurang hingga 38 hektare.

Penyusutan luas area yang terbakar di wilayah tersebut terjadi secara drastis dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data laporan situasi kebakaran hutan di BNPB, luas lahan yang terbakar sempat mencapai 1.716 hektare (ha) pada 11 November 2026. Kemudian turun tajam sebesar 85 persen menjadi 255 ha pada 12 November, dan kembali menyusut 51 persen menjadi 126 ha pada 13 November 2026.

Seiring dengan berkurangnya total area yang terdampak, penanganan sisa titik api juga menunjukkan progres yang positif. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga 14 November 2026 dengan sisa lahan yang belum padam kini tersisa 38 hektare. Atau menurun sekitar 52 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa upaya penanganan di lapangan tetap dimaksimalkan. "(Mitigasi) Tetap kita laksanakan melalui satgas darat," ujar Berton saat dikonfirmasi pada Minggu (15/11).

Pemantauan Ketat di Tengah Fluktuasi Titik Panas

Kendati menunjukkan tren positif, pemantauan intensif di lapangan tetap berjalan menyusul adanya fluktuasi pada titik panas (hotspot) dan titik api (firespot). Per 14 November 2026, wilayah Papua Selatan mencatat 93 titik panas (naik 45 persen dari hari sebelumnya) serta 15 titik api (naik 67 persen).

Dari sisi klimatologi, kondisi cuaca di wilayah tersebut dalam 24 jam terakhir hingga pukul 12.00 WIB diguyur hujan ringan dengan curah 3,4 mm. Sementara kualitas udara berada pada kategori baik.

Secara nasional, dari total sekitar 3.628 ha area terbakar sejak 11 November di enam provinsi teratas, sekitar 67 persen atau seluas ±2.434 ha berhasil dipadamkan. Total keseluruhan lahan yang belum padam secara nasional kini tercatat mencapai ±592 ha.

Perkembangan Penanganan Karhutla di Berbagai Daerah



Operasi penanganan karhutla secara paralel terus digenjot di sejumlah provinsi lainnya melalui operasi darat maupun udara:

-Kalimantan Tengah: Total area yang ditangani mencapai sekitar 272,09 hektare dengan 26 titik api. Satgas gabungan berhasil menangani 17,2 hektare pada lima titik, termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

-Kalimantan Timur: Satgas darat berhasil memadamkan karhutla seluas sekitar 2,33 hektare pada empat titik api di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

-Kalimantan Selatan: Pemadaman karhutla di Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berhasil diselesaikan pada area seluas sekitar 0,2 hektare dan situasi kini dinyatakan aman terkendali.

-Jambi & Sumatera Selatan: Di Jambi, satgas memadamkan 4,5 hektare lahan di Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Sementara di Sumatera Selatan, operasi penanganan mencakup 27 hektare lahan, didukung operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat CASA A-2104 dengan bahan semai 800 kilogram NaCl di Kabupaten Ogan Komering Ilir.