Mulai Musim Hujan, Dinas CKPKP Gresik Kerahkan 8 Satgas Mengeruk Sedimentasi di 4 Titik Prioritas

JawaPos.com – Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pengerukan sedimentasi saluran air secara manual di empat titik prioritas. Langkah ini menjadi upaya preventif pada potensi banjir dan genangan saat musim hujan. CKPKP Gresik pun mengerahkan delapan satuan tugas (satgas) untuk melakukan pengerukan ini.

Pelaksanaan kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik Ida Lailatussa’diyah di Rumah Pompa Pulopancikan pada Jumat (13/11) lalu.

Dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group) Minggu (15/11), pengerukan ini dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (13/11) hingga Rabu (18/11). Pengerukan ini diharapkan meningkatkan kapasitas daya tampung saluran air, sehingga aliran debit air tetap lancar saat intensitas curah hujan meningkat.

Ida menjelaskan metode pengerukan manual dipilih lantaran terdapat kendala teknis dalam mobilisasi alat berat ke lapangan. Pasalnya, sejumlah titik saluran membutuhkan alat berat berspesifikasi lengan panjang (long arm) yang sulit menjangkau lokasi pengerjaan.

"Kenapa secara manual, karena kita ada kesulitan mobilisasi untuk alat berat harus yang lehernya panjang. Sehingga di sini kami mengoptimalkan satgas kami, kita arahkan pada setiap titik lokasi," jelas Ida.

Adapun empat titik prioritas pengerukan meliputi kawasan Pulopancikan yang berfungsi menampung aliran air dari area Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) dan sebagian wilayah kota sebelum bermuara ke laut. Titik kedua yakni Kali Tutup Timur yang menjadi jalur krusial pengendali potensi genangan di kawasan Jalan Samanhudi dan Basiran.

Lokasi ketiga berada di kawasan WEP atau Titik Nol yang merupakan simpul utama pengendali aliran air dari pusat kota. Sementara titik keempat menyasar kawasan Trate yang merupakan area permukiman padat penduduk sehingga membutuhkan optimalisasi kapasitas saluran air.

Selain empat titik prioritas tersebut, Dinas CKPKP Kabupaten Gresik juga melakukan penanganan secara bertahap di sejumlah saluran lainnya. Meliputi Kali Tutup Barat, Kalitowo, serta kawasan Banjarsari di belakang Kantor Pemkab Gresik yang menampung limpasan air dari wilayah Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo dan Perumahan Bunder Asri.



Untuk penanganan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyiapkan skema pengerukan sedimentasi secara kontraktual menggunakan alat berat pada tahun anggaran 2027 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan normalisasi saluran sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian banjir perkotaan.

Tidak hanya fokus pada pengerukan sedimentasi, Pemkab Gresik juga mengoptimalkan infrastruktur pengendali banjir melalui modernisasi sistem rumah pompa dan pintu air. Sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, perbaikan serta otomatisasi fasilitas pompa disiapkan pada akhir tahun ini guna mempercepat pembuangan debit air saat terjadi hujan lebat.

"Pak Bupati dan Wakil Bupati pada akhir tahun ini sudah menyiapkan perbaikan pompa. Jadi pompa itu memang dipakai terus. Yang tadinya mau mutar manual, yang mana mutar sudah berapa kali tapi dapatnya cuma kecil, ini alhamdulillah sudah otomatis," ungkap Ida.

Di sisi lain, ia turut mengajak seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, hingga pihak swasta untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air maupun sungai. Menurutnya, saluran yang bebas dari tumpukan sampah dan lumpur akan sangat membantu kelancaran aliran air sekaligus menekan risiko genangan.

"Pak Bupati dan Wakil Bupati pada akhir tahun ini sudah menyiapkan perbaikan pompa. Jadi pompa itu memang dipakai terus. Yang tadinya mau mutar manual, yang mana mutar sudah berapa kali tapi dapatnya cuma kecil, ini alhamdulillah sudah otomatis," ungkap Ida.

Sementara itu, ia turut mengajak seluruh lapisan masyarakat, pelaku usaha, hingga pihak swasta untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air maupun sungai. Menurutnya, saluran yang bebas dari tumpukan sampah dan lumpur akan sangat membantu kelancaran aliran air sekaligus menekan risiko genangan.

"Kami pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari masyarakat, swasta. Mari kita hadir bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai membuang sampah di saluran," tegasnya.