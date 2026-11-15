Demi Cetak Generasi Berkualitas, Bupati Sidoarjo Subandi Siapkan 4 Ribu Beasiswa

JawaPos.com — Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak sekolah, keluarga, dan masyarakat memperkuat kolaborasi tiga pilar pendidikan untuk mencetak generasi berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing di tengah tantangan era digital. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional yang digelar Sekolah Nurul Fikri Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (14/11).

Dalam kesempatan tersebut, Subandi menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kemampuan guru menyampaikan pelajaran di ruang kelas. Dukungan orang tua dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam membentuk karakter sekaligus mempersiapkan masa depan anak-anak Sidoarjo.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik karena peserta didik kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi. Penggunaan gawai yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari membuat proses pendidikan membutuhkan pendampingan bersama, baik di sekolah maupun di luar lingkungan belajar.

Mengapa Kolaborasi Tiga Pilar Pendidikan Penting di Era Digital?

Bupati Subandi menilai kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi tantangan pendidikan di era digital yang semakin kompleks. Ketiga elemen tersebut memiliki tanggung jawab saling melengkapi agar proses pembelajaran dan pembentukan karakter anak dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sekolah berperan memberikan pengetahuan sekaligus membangun kedisiplinan, sedangkan keluarga melanjutkan pendidikan melalui pendampingan sehari-hari.

Sementara itu, masyarakat diharapkan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak sehingga nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah tetap terjaga.

“Oleh karena itu, kolaborasi tiga pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, sangat penting untuk dikuatkan dalam menjawab tantangan digital di dunia pendidikan. Guru mendidik di kelas, orang tua meneruskannya di rumah, dan masyarakat menjaga lingkungannya,” pesannya.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam mengawal perkembangan generasi muda di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih, kemajuan teknologi membuat anak-anak semakin mudah memperoleh informasi yang membutuhkan kemampuan memilah dan memahami secara bijak.

Bagi Subandi, pendidikan berkualitas tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik dengan kemampuan akademik yang baik. Pembentukan akhlak, karakter, dan tanggung jawab sosial juga harus mendapatkan perhatian agar generasi penerus mampu menghadapi perubahan zaman.

Sekolah Swasta Didorong Jadi Fondasi Pembangunan Bangsa

Selain menyoroti tantangan digital, Bupati Subandi memberikan perhatian terhadap kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam memajukan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai keberadaan sekolah swasta memiliki peran besar dalam memperluas kesempatan belajar sekaligus membangun generasi yang memiliki karakter kuat.

Salah satu lembaga yang mendapat apresiasi ialah Sekolah Nurul Fikri Sidoarjo di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ath-Thoyyibah Sidoarjo. Lembaga pendidikan tersebut dinilai mampu menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak peserta didik.

“Yayasan ini telah membuktikan bahwa ilmu dan akhlak dapat tumbuh bersama-sama,” ujarnya.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi lembaga pendidikan swasta untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan karakter peserta didik. Subandi berharap sekolah swasta dapat menjadi salah satu fondasi utama pembangunan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan nilai-nilai moral dalam proses pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, sekolah diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki kepribadian baik.

Pemkab Sidoarjo Salurkan 4 Ribu Beasiswa Pendidikan

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pendidikan turut diwujudkan melalui penyaluran 4 ribu beasiswa pendidikan pada 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu pelajar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa terbebani keterbatasan ekonomi.

Bupati Subandi menegaskan persoalan biaya tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak Sidoarjo untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga akses pendidikan agar kesempatan belajar tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Tahun ini kami menyalurkan 4.000 beasiswa pendidikan sebagai wujud komitmen kami. Karena tidak boleh ada anak Sidoarjo yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Penyaluran beasiswa tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah daerah terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda di Kabupaten Sidoarjo. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat membantu penerima manfaat mempertahankan kesempatan belajar dan mengembangkan kemampuan mereka.

Di sisi lain, program beasiswa menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemerataan akses pendidikan. Subandi ingin memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menghilangkan kesempatan anak-anak untuk meraih cita-cita dan masa depan lebih baik.

Tiga Pesan Bupati Subandi untuk Guru Sidoarjo

Dalam peringatan Hari Guru Nasional tersebut, Bupati Subandi juga menitipkan tiga pesan penting kepada para pendidik di Kabupaten Sidoarjo. Ketiganya berkaitan dengan semangat belajar sepanjang hayat, keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, dan keikhlasan menjalankan pengabdian sebagai guru.

Pesan pertama menekankan pentingnya guru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan seiring perubahan zaman. Menurut Subandi, guru yang baik merupakan sosok yang tidak pernah berhenti menjadi murid karena proses meningkatkan pengetahuan harus berlangsung sepanjang kehidupan.

Pesan kedua berkaitan dengan tanggung jawab guru sebagai teladan bagi peserta didik, baik melalui perkataan maupun tindakan. Ia mengingatkan anak-anak cenderung lebih sering meniru perilaku yang mereka lihat dibandingkan sekadar mendengarkan nasihat yang disampaikan.

Sementara itu, pesan ketiga menekankan pentingnya keikhlasan guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan generasi penerus bangsa. Pengabdian tenaga pendidik dinilai memiliki arti besar karena turut menentukan kualitas karakter dan masa depan anak-anak yang mereka dampingi.

"Jasa bapak dan ibu mungkin tidak selalu tercatat di piagam, tetapi tercatat di hati,” ucapnya.