Angin Puting Beliung Terjang Ciwidey, Bangunan dan Toko Rusak

JawaPos.com - Angin puting beliung menerjang kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/11) sore. Terjangan angin kencang membuat sejumlah bangunan dan toko rusak. Bahkan, atap bangunan tampak beterbangan akibat kuatnya embusan angin.

BPBD Kabupaten Bandung mencatat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Cibeureum dan 15.00 WIB di Pasir Jambu. Selain merusak bangunan, angin puting beliung juga berdampak pada kabel listrik, jaringan telepon, hingga papan reklame (billboard).

BPBD Kabupaten Bandung memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kejadian tersebut. Tidak ada pula warga yang dilaporkan mengungsi.

"Tercatat sementara dua KK dan dua jiwa turut terdampak," tulis keterangan resmi di Instagramnya, dikutip Sabtu (14/11).

Petugas BPBD bersama instansi terkait telah melakukan koordinasi dan pembersihan puing-puing di lokasi kejadian. Proses asesmen dan penanganan masih berlangsung untuk memastikan kondisi serta dampak kerusakan akibat terjangan angin.

Sementara itu, BPBD Provinsi Jawa Barat juga melaporkan hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sekitar pukul 15.00 WIB. Dampaknya, dua unit rumah di Desa Tenjolaya dan Desa Mekarmaju dilaporkan terdampak.

Dalam laporan sementara tersebut, tercatat dua kepala keluarga (KK) dengan total dua jiwa turut terdampak. BPBD Kabupaten Bandung telah melakukan asesmen dan pendataan di lokasi.