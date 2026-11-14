Sosok Bupati Kupang Yosef Lede yang Dilaporkan Kasus Pemerkosaan Mahasiswi

JawaPos.com - Sosok Bupati Kupang Yosef Lede menuai sorotan usai dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Laporan tersebut diterima pada Kamis (12/11) dan kini ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, korban berinisial RWM telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut. Penyidik saat ini masih mendalami laporan dengan mengumpulkan keterangan dan alat bukti.

"Setiap informasi dan keterangan awal yang diterima penyidik masih terus didalami melalui proses hukum. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor," ungkap Henry dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (14/11).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu menambahkan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal. Di antaranya mengajukan permintaan visum et repertum dan menggali keterangan dari korban sebagai saksi.

Lantas, siapa sosok Yosef Lede yang kini dilaporkan dalam kasus dugaan pemerkosaan tersebut?

Yosef Lede, S.H. atau akrab disapa Yos Lede merupakan Bupati Kupang ke-8 untuk periode 2025–2030. Dia berpasangan dengan Aurum Obe Titu Eki dalam Pilkada Kabupaten Kupang 2024 melalui pasangan yang dikenal dengan sebutan Paket Gemoy.

Yosef lahir di Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada 25 Desember 1975. Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut dilantik menjadi Bupati Kupang pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Yosef memiliki pengalaman panjang di dunia legislatif. Dia tercatat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kupang selama tiga periode, yakni 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024.

Dalam periode keduanya, Yosef dipercaya menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Sementara pada periode 2019–2024, dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang.

Pada Pemilu 2024, Yosef juga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Namun, dia kemudian mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Kupang 2024.

Di luar aktivitas politik, Yosef pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kupang periode 2020–2023. Dia juga tercatat sebagai Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kupang periode 2022–2026.

Pengalamannya di bidang olahraga juga terlihat dari posisi sebagai Manajer Persatuan Sepak Bola (PSK) Kupang pada 2020–2024.

Dari sisi pendidikan, Yosef mengawali sekolahnya di SDN Batuplat, Kota Kupang, pada 1983–1989. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Kupang pada 1989–1992 dan SMEA Negeri Kupang pada 1992–1995.

Yosef selanjutnya menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru (UPG) 1945 NTT. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada 2023.