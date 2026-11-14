Lewat Prolanis, Peserta JKN Lebih Teratur Pantau Gula Darah dan Tekanan Darah

JawaPos.com - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang digelar Klub Assyifa Sehat Klinik Assyifa Batang terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta, khususnya penderita diabetes melitus dan hipertensi. Selain membantu mengontrol kondisi kesehatan, kegiatan rutin tersebut juga menjadi sarana edukasi sekaligus tempat berbagi pengalaman antarpeserta.

Salah satu peserta Prolanis, Amin, 55, warga Cepokokuning, Batang, mengaku telah merasakan manfaat program tersebut sejak mengikuti Prolanis pada tahun 2017 setelah didiagnosis menderita diabetes.

Menurutnya, sebelum masuk program Prolanis, kadar gula darahnya sempat mencapai sekitar 154 mg/dL. Setelah mengikuti pemantauan rutin dan menjalani pengobatan yang teratur, kondisi kesehatannya menjadi lebih terkendali.

"Kalau saya terus terang senang dengan adanya Prolanis. Gula darah jadi terkontrol karena setiap bulan ada pemeriksaan. Kalau tidak ada kontrol rutin, kadang kita menunda-nunda untuk cek kesehatan," ujarnya saat ditemui dalam kegiatan Prolanis di Klinik Assyifa Batang, Sabtu 14 November 2026.

Tidak hanya membantu mengontrol gula darah, Amin menilai keberadaan Prolanis juga memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis peserta. Melalui pertemuan rutin tersebut, peserta dapat saling berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan, dan menjaga semangat hidup sehat.

"Di sini banyak teman yang punya riwayat penyakit serupa. Jadi bisa berbagi cerita, saling memberi semangat, dan membuat kami lebih happy. Penyakit tidak terus-menerus dipikirkan," katanya.

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Amin menjelaskan, peserta Prolanis tidak hanya mendapatkan pemeriksaan gula darah rutin setiap bulan. Setiap enam bulan sekali, peserta juga memperoleh pemeriksaan laboratorium lengkap yang meliputi kadar kolesterol, fungsi ginjal, kreatinin, hingga pemeriksaan darah secara menyeluruh.

Menurut dia, pemeriksaan tersebut sangat penting untuk mendeteksi lebih dini potensi komplikasi akibat penyakit kronis.

"Kalau ada hasil yang kurang baik, langsung bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi penanganannya lebih cepat dan tepat," ungkapnya.

Selain merasakan manfaat Prolanis, Amin juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan melalui program BPJS Kesehatan. Selama ini, dirinya dan keluarga memanfaatkan layanan kesehatan BPJS untuk berbagai kebutuhan pengobatan hingga rawat inap.

"Alhamdulillah sangat membantu. Saya hampir semua pelayanan kesehatan menggunakan BPJS dan selama ini manfaatnya sangat terasa," tuturnya.

Sementara itu, Dokter Klinik Assyifa Batang, dr. Ulul Albab, menjelaskan bahwa Prolanis merupakan program yang ditujukan bagi peserta dengan penyakit kronis, terutama diabetes melitus dan hipertensi. Kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan, umumnya pada pekan terakhir hari Sabtu.

"Prolanis adalah kegiatan untuk menangani bersama pasien dengan penyakit kronis, terutama gula darah dan tekanan darah tinggi. Setiap bulan ada edukasi kesehatan, pemeriksaan laboratorium, pengukuran tekanan darah, serta pembagian obat rutin," jelasnya.

Materi edukasi yang diberikan beragam, mulai dari pola makan sehat, gaya hidup, hingga isu kesehatan yang sedang berkembang. Pada kegiatan kali ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai pengaturan gizi bagi penderita diabetes.

Menurut dr. Ulul, peserta diajarkan pola makan seimbang dengan komposisi seperempat piring untuk karbohidrat, seperempat piring untuk protein dan lemak sehat, serta memperbanyak konsumsi sayur sebagai sumber serat.

"Kami juga menganjurkan peserta untuk mencukupi kebutuhan air putih setiap hari agar kondisi tubuh tetap terjaga dengan baik," katanya.

Peserta Prolanis berasal dari berbagai wilayah yang terdaftar di Klinik Assyifa Batang sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Melalui kegiatan ini, Klinik Assyifa Batang berharap para penderita penyakit kronis dapat menjalani hidup yang lebih sehat, produktif, dan terhindar dari komplikasi penyakit di masa mendatang.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, M. Idar Aries Munandar, mengapresiasi upaya Klinik Assyifa Batang dalam mendampingi peserta JKN yang memiliki penyakit kronis melalui kegiatan Prolanis. Menurutnya, pengelolaan penyakit kronis tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi juga membutuhkan pemeriksaan rutin, edukasi kesehatan, serta keterlibatan aktif peserta dalam menjaga pola hidup sehat.