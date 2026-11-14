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Penulis: Sabik Aji Taufan
Minggu, 15 November 2026 | 00.06 WIB

Kerap Dilanda Banjir, Kementerian PU Siapkan Penanganan Permanen Jalan Nasional Simpang Obor Riau

Kondisi Jalan Nasional di kawasan Simpang Obor, Kabupaten Siak, Provinsi Riau saat tergenang banjir. (Kementerian PU) - Image

Kondisi Jalan Nasional di kawasan Simpang Obor, Kabupaten Siak, Provinsi Riau saat tergenang banjir. (Kementerian PU)

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau menyiapkan solusi permanen dalam menangani perbaikan Jalan Nasional di kawasan Simpang Obor, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Langkah ini untuk menanggulangi banjir yang sering melanda wilayah tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kondisi alam di wilayah tersebut merupakan tanah gambut dengan kedalaman cukup tinggi. Akibatnya jalan mudah mengalami penurunan hingga terendam banjir.

Pekerjaan seperti peninggian badan jalan yang sudah pernah dilakukan tidak menyelesaikan persoalan menyeluruh. Situasi ini berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, bahkan beberapa kali menyebabkan akses jalan terputus dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Dody telah mengintruksikan agar melakukan penanganan darurat dan menyiapkan penanganan permanen pada ruas jalan tersebut. Dengan begitu konektivitas masyarakat tetap terjaga.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Dody, Sabtu (14/11).

Sementara, Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau Yohanis Tulak Todingrara mengatakan, ruas jalan di kawasan Simpang Obor merupakan salah satu jalur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi, khususnya menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

“Oleh karena itu, keberfungsian jalan tersebut perlu terus dijaga agar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian tidak terganggu,” kata Tulak.

Mengingat karakteristik tanah gambut yang menjadi tantangan utama dalam penanganan ruas tersebut, diperlukan solusi jangka panjang melalui pembangunan konstruksi jembatan atau struktur jalan layang (elevated structure) dengan konsep jembatan berkaki banyak atau yang dikenal sebagai jembatan kaki seribu, sepanjang kurang lebih 150 meter.

Sembari mempersiapkan penanganan permanen, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau mengupayakan langkah-langkah penanganan darurat agar ruas jalan tetap dapat dilalui dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.

Adapun langkah penanganan darurat yang dilakukan meliput, pemasangan geobag pada sisi kanan dan kiri badan jalan untuk membantu memperkuat dan melindungi struktur timbunan jalan, pelaksanaan perataan (levelling) menggunakan material agregat guna menjaga kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, pemompaan air apabila masih terdapat genangan pada badan jalan, dan menyiagakan alat berat berupa grader serta alat pemadat untuk mempercepat perbaikan apabila terjadi kerusakan pada lapisan agregat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Tags

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