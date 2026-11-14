BNPB Imbau Masyarakat Waspada Dampak 2 Bibit Siklon Tropis di Samudera Hindia dan Teluk Benggala

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mewaspadai potensi dampak tidak langsung dua bibit siklon tropis di wilayah Samudera Hindia dan Teluk Benggala.

Berdasar pemantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta dan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Sabtu (14/11) pukul 07.00 WIB. Kedua bibit siklon tropis tersebut adalah 92B yang berada di Teluk Benggala dan 96S yang berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatra.

”Kedua sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 25 knot atau 46 kilometer per jam,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resminya.

BMKG memprakirakan Bibit Siklon Tropis 92B berpotensi mengalami peningkatan intensitas secara bertahap dan bergerak ke arah barat laut dalam 24 jam ke depan. Peluang sistem tersebut berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam berada pada kategori sedang dan meningkat menjadi sedang-tinggi dalam 48–72 jam ke depan.

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 96S diprakirakan masih persisten dengan kecepatan angin maksimum sekitar 25 knot. Sistem itu diprediksi bergerak ke arah timur menuju Samudra Hindia barat Kepulauan Nias dan Kepulauan Mentawai. Peluang perkembangannya menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan berada pada kategori sedang.

”Dampak tidak langsung kedua bibit siklon tropis tersebut terhadap wilayah Indonesia dalam periode hingga Minggu (15/11) pukul 07.00 WIB berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” terang Berton.

Selain itu, dampak Bibit Siklon Tropis 92B berpotensi dirasakan di wilayah Aceh. Kemudian Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi memengaruhi wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tidak hanya hujan, masyarakat juga perlu memperhatikan potensi peningkatan tinggi gelombang laut.

”Gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25–2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara. Sementara gelombang kategori tinggi dengan ketinggian 2,5–4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia barat Aceh,” jelasnya.

Atas perkembangan situasi tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat dan gelombang tinggi. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, tanah longsor, serta wilayah pesisir diharapkan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG.