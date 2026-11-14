Polda NTT Turun Tangan Garap Kasus Rudapaksa Mahasiswi oleh Bupati Kupang

JawaPos.com - Kasus dugaan pemerkosaan atau rudapaksa seorang mahasiswi berusia 21 oleh Bupati Kupang Yosef Lede ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT yang turun tangan menangani kasus tersebut.

Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu (14/11), Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa korban berinisial RWM telah melaporkan Yosef. Laporan itu diterima pada Kamis (12/11). Dia memastikan, penyidik telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan.

”Setiap informasi dan keterangan awal yang diterima penyidik masih terus didalami melalui proses hukum. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta klarifikasi dari pihak terlapor,” ungkap dia.

Pendalaman dilakukan oleh Polda NTT untuk mengungkap seluruh fakta hukum secara objektif. Menurut Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal, termasuk mengajukan permintaan Visum et Repertum dan menggali keterangan dari korban sebagai saksi.

Tidak hanya itu, pihaknya turut berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis. Selain berfokus pada penegakan hukum, Polda NTT juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Karena itu, polisi juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) NTT,

”Termasuk menyiapkan pendampingan psikologis dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan,” imbuhnya.

Nova menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menangani kasus tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentu dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).