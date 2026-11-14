Operasi SAR di Gunung Semeru Ditutup, 2 Pendaki Ilegal Belum Ditemukan

JawaPos.com - Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap dua pendaki ilegal yang hilang di kawasan Gunung Semeru diusulkan untuk ditutup setelah memasuki hari ketujuh pada Jumat (13/11).

Hingga hari terakhir pelaksanaan operasi, Tim SAR Gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban, yakni Berylyant Kusuma Wiraditama (19), warga Sidoarjo, dan Mochammad Wahyu Febriansyah (19), warga Surabaya.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi, I Made Oka Astawa, menyatakan bahwa keputusan penghentian pencarian ini diambil setelah seluruh prosedur dan penyisiran di lapangan dijalankan secara maksimal sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Dengan mempertimbangkan efektivitas pencarian serta pelaksanaan operasi yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Tim SAR Gabungan mengusulkan penutupan operasi SAR dan pengembalian seluruh personel ke kesatuan masing-masing," ujar Oka, Sabtu (14/11).

Dalam pelaksanaan pencarian hari ketujuh, petugas di lapangan dibagi ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU) untuk mengoptimalkan penyisiran jalur darat maupun udara.

SRU 1 dan SRU 2 masing-masing menyisir sisi barat serta sisi timur Gunung Ayekayek seluas lebih dari 1,3 hingga 1,5 kilometer persegi menggunakan metode ESAR Type I Hasty Search.

Sementara itu, SRU 3 melaksanakan pencarian menggunakan metode Parallel Search dengan mengerahkan drone thermal dengan cakupan area luas mencapai 4,3 kilometer persegi.

Kendati telah menyisir seluruh titik yang dicurigai sebagai jalur perlintasan korban, termasuk jalur non-resmi, nihilnya petunjuk membuat keberadaan kedua pendaki belum dapat terungkap.

"Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban karena hingga berakhirnya operasi SAR hari ketujuh, kami belum berhasil menemukan keberadaan kedua korban," ucap Oka.

Meski operasi resmi diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel ditarik ke kesatuan masing-masing, pihak SAR memastikan upaya pemantauan tidak serta-merta berhenti total.

Basarnas bersama unsur instansi terkait tetap membuka jalur koordinasi apabila di kemudian hari ditemukan informasi atau petunjuk baru mengenai keberadaan kedua pendaki.

"Basarnas bersama pihak terkait akan tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila terdapat informasi maupun tanda-tanda baru terkait korban. Apabila ditemukan perkembangan yang memungkinkan, operasi SAR dapat dibuka kembali sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," kata Oka.

Operasi pencarian selama sepekan terakhir ini melibatkan kolaborasi lintas instansi yang solid, mulai dari Basarnas, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), TNI-Polri, BPBD, komunitas relawan, hingga warga setempat.