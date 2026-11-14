DPRD Klungkung Bahas Tambahan Modal Rp1 Miliar untuk Jamkrida Bali Mandara

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom memimpin rapat paripurna pembahasan Ranperda penyertaan modal Rp 1 miliar kepada Jamkrida Bali Mandara. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Klungkung mengusulkan tambahan penyertaan modal Rp1 miliar kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) atau Jamkrida Bali Mandara pada 2027.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom mengatakan, rencana tersebut perlu dibahas dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

'Penambahan modal ini harus memiliki tujuan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat," ujar Anak Agung Gde Anom dalam rapat paripurna DPRD Klungkung, Senin (9/11).

Menurut dia, tambahan investasi tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM dan koperasi yang kesulitan mendapatkan kredit akibat keterbatasan agunan.

"Kami berharap investasi ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi," katanya.

Rencana penambahan modal itu disampaikan Bupati Klungkung I Made Satria melalui penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Bali Mandara.

Bupati I Made Satria menjelaskan, penyertaan modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

"Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," terangnya.

Menurut Satria, tambahan modal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan Jamkrida Bali Mandara. Dengan begitu, lebih banyak UMKM dan koperasi di Klungkung diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pemkab Klungkung sendiri telah menjadi pemegang saham Jamkrida Bali Mandara sejak 2012. Hingga 2018, total penyertaan modal pemerintah daerah mencapai Rp1 miliar.

Rencana penambahan investasi tersebut juga mengacu pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamkrida Bali Mandara pada 10 Maret 2026 yang menyepakati perlunya penambahan modal perusahaan.

Selain memperluas akses permodalan, pemerintah daerah berharap investasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan usaha produktif dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pemkab Klungkung juga berpeluang memperoleh dividen dari penyertaan modal tersebut.