Ustaz Rizal Fadillah, Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi Meninggal Dunia Karena Sakit 

JawaPos.com - Berita duka datang dari salah satu tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Ustaz Rizal Fadillah. Pada Jumat (13/11), Rizal meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan mendapatkan penanganan di ICU rumah sakit tersebut.

Terdakwa kasus yang sama, Roy Suryo, mengabarkan berita duka cita tersebut melalui keterangannya. Dia mengaku sangat kehilangan. Sebab, Rizal merupakan sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang sejak awal turut menuntut kebenaran atas ijazah Jokowi.

”Saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita, telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khalik,” kata Roy dikutip pada Sabtu (14/11).

Menurut Roy, Rizal adalah salah seorang pejuang yang sejak awal bergerak bersama dirinya. Berdasar informasi, Rizal dibawa ke rumah sakit usai menjalankan ibadah salat Jumat. Meski sudah mendapatkan perawatan intensif, nyawanya tidak tertolong.

”Almarhum Ustaz Riza Fadillah diketahui siang hari tadi selepas Jumatan dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dan langsung masuk ke ICU atau Intensive Care Unit di sana. Dan tidak lama kemudian, menjelang sore, beliau sudah dipanggil oleh Yang Mahakuasa,” ucap Roy.

Dalam keterangan yang sama, Roy memberikan penghormatan terakhir kepada Rizal. Dia mendoakan sahabatnya itu dan berjanji perjuangan yang selama ini dilakukan almarhum diteruskan demi kebenaran. Secara pribadi dan mewakili gerakan yang sama, dia menyatakan kehilangan mendalam.

”Atas nama pribadi dan atas nama pergerakan dan juga atas nama Roy Suryo Channel Official, saya sangat berduka dan insya Allah kita akan tetap terus menegakkan perjuangan ini bersama-sama. Sekali lagi semoga perjuangan Ustaz Rizal Fadilah tidak sia-sia dan kita terus bisa bekerja, berjuang,” bebernya.