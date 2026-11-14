Tak Hanya Andalkan Wisata Alam, Labuan Bajo Kembangkan Ekonomi Lewat Fasilitas Hiburan

JawaPos.com - Pengembangan ekonomi daerah tak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, perdagangan, dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan fasilitas hiburan dan ruang komersial. Kehadiran sarana hiburan seperti bioskop di daerah tujuan wisata menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan bagi masyarakat dan wisatawan.

Daerah tujuan wisata Labuan Bajo salah satunya. Salah satu kota tujuan wisata di Nusa Tenggara Timur ini melengkapi fasilitas hiburan dengan dibukanya Mawatu XXI Kamis (12/11/2026). Bioskop pertama Cinema XXI di Labuan Bajo ini memiliki dua studio dengan kapasitas lebih dari 300 kursi yang menyediakan pilihan hiburan layar lebar bagi masyarakat Flores maupun wisatawan.

Head of Government Relation Cinema XXI Suprayitno mengatakan ekspansi ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memperluas akses masyarakat terhadap hiburan layar lebar, termasuk di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan bioskop.

Menurut dia, Labuan Bajo memiliki karakter pasar yang menarik karena kebutuhan hiburan tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia tersebut.

"Pembukaan Mawatu XXI merupakan bagian dari upaya Cinema XXI untuk memperluas akses masyarakat terhadap hiburan layar lebar, termasuk di wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan bioskop kami," ujar Suprayitno.

Kehadiran fasilitas hiburan itu juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu yang menggabungkan berbagai kegiatan ekonomi. Sejak soft opening pada 16 Oktober 2026, Mawatu dikembangkan sebagai pusat kota baru Labuan Bajo dengan mengintegrasikan area komersial, hotel, akses pantai, serta fasilitas jetty.

Head of Business Unit Tourism Vasanta Group Jonathan Budiman mengatakan keberadaan bioskop di kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas masyarakat sekaligus memberikan alternatif kegiatan bagi wisatawan selama berada di Labuan Bajo.

Melalui Mawatu XXI, masyarakat Flores dapat menikmati film-film terbaru dari dalam dan luar negeri serta mengenal beragam cerita dan perspektif budaya. Sementara bagi wisatawan, bioskop menjadi pilihan aktivitas wisata darat di luar kunjungan ke destinasi alam.

"Kami percaya sebuah kawasan bisa berkembang ketika berbagai fasilitas dan kegiatan saling melengkapi. Kami harap seiring dengan perkembangan Mawatu, semakin banyak peluang yang terbuka bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh bersama kawasan ini dan kemajuan Labuan Bajo," kata Jonathan.

Dari perspektif ekonomi nasional, pengembangan fasilitas komersial di kawasan wisata berpotensi memperluas rantai kegiatan usaha. Meningkatnya aktivitas pengunjung dapat memberikan peluang tambahan bagi sektor makanan dan minuman, perdagangan, perhotelan, serta berbagai usaha jasa di sekitarnya.Dengan demikian, pengembangan destinasi wisata tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan, tetapi juga bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih beragam dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.